شركة نقل بتونس: عودة جولان خط المترو رقم 3 بداية من يوم غد الاربعاء
أعلنت شركة نقل بتونس،الثلاثاء، عن عودة جولان خط المترو رقم 3 الرابط بين محطتي برشلونة وإبن خلدون، بداية من يوم غد الاربعاء
وستكون أولى السفرات الصباحية، وفق بلاغ صادر عن الشركة، على الساعة السابعة من محطة برشلونة وعلى الساعة السابعة و36 دقيقة من محطة إبن خلدون، في حين ستكون آخر السفرات المسائية على الساعة السادسة و30 دقيقة من محطة برشلونة وعلى الساعة السابعة و10 دقيقة من محطة إبن خلدون
