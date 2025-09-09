Babnet   Latest update 11:27 Tunis

شركة نقل بتونس: عودة جولان خط المترو رقم 3 بداية من يوم غد الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/8/metro720.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025
      
أعلنت شركة نقل بتونس،الثلاثاء، عن عودة جولان خط المترو رقم 3 الرابط بين محطتي برشلونة وإبن خلدون، بداية من يوم غد الاربعاء
وستكون أولى السفرات الصباحية، وفق بلاغ صادر عن الشركة، على الساعة السابعة من محطة برشلونة وعلى الساعة السابعة و36 دقيقة من محطة  إبن خلدون، في حين ستكون آخر السفرات المسائية على الساعة السادسة و30 دقيقة من محطة برشلونة وعلى الساعة السابعة و10 دقيقة من محطة إبن خلدون


