وزير التشغيل يدعو الى العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص ومزيد حوكمته

دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى مزيد العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي منه والمستمر ومزيد حوكمته واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة ضد كل من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين.



وأكد رياض شوّد خلال جلسة العمل التي جمعته أمس الاثنين مع رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص رشاد الشلّي في اطار متابعة استعدادات قطاع للتكوين المهني الخاص للعودة التكوينية، ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات لتكثيف الرقابة ومنها التسريع في انتداب المتفقدين البيداغوجيين للحدّ من كل المظاهر السلبية و الإرتقاء بالقطاع حتى يكون في مستوى الانتظارات.

