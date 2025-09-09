Babnet   Latest update 04:55 Tunis

رئيس الجمهورية :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bfa3decc0fc6.22665987_kmhqgeipfonjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 04:15 قراءة: 1 د, 6 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري،على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات لا على افتعال العقبات في تقديم الخدمات لمنظوريها ،وتعطيل سير عدد من المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع خدمة للوبيات تتلقّى الأوامر من الخارج

واضاف رئيس الدولة ان هؤلاء لن يبقوا خارج المساءلة والمحاسبة على غرار سابقيهم من الذين أرادوا تفجير الدّولة من الداخل ،ونهبوا مقدّرات البلاد، مشيرا إلى أنّ العمل مستمرّ لا بهدف إعادة هيكلة عديد المؤسّسات فقط ،بل بتمكين الشباب على وجه الخصوص من حقّهم المشروع في العمل



كما اشار الجمهورية في هذا السياق ، الى مسالة التقليص في المؤسّسات العمومية التي لا جدوى من وجودها ،فضلا عن استنزافها للمال العام، وفق بلاغ اعلامي صادر عن مصالح الرئاسة

وفي جانب اخر،أسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية في انتظار استكمال تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإدخال الإصلاحات الجوهرية في هذا المجال

ونوّه رئيس الجمهورية بالعمل الذي يقوم به عدد كبير من المواطنين في كلّ مناطق الجمهورية في التعهّد بالمؤسّسات التربوية إيمانا منهم بأنّه لا مستقبل لتونس إلاّ بالعلم والمعرفة،قائلا ان هذا العطاء وهذا التطوّع يدُلاّن على بداية انطلاق ثورة في العقول ،وهي المقدّمة الأولى لأي عملية إصلاح وبناء علاقة جديدة بين المواطن وسائر مؤسّسات الدّولة

وتناول اللقاء سير عمل الحكومة بوجه عام ،وعددا من مشاريع النصوص ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314518


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-29
30°-25
30°-23
31°-23
32°-22
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 04:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    