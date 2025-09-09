رئيس الجمهورية :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري،على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات لا على افتعال العقبات في تقديم الخدمات لمنظوريها ،وتعطيل سير عدد من المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع خدمة للوبيات تتلقّى الأوامر من الخارج
واضاف رئيس الدولة ان هؤلاء لن يبقوا خارج المساءلة والمحاسبة على غرار سابقيهم من الذين أرادوا تفجير الدّولة من الداخل ،ونهبوا مقدّرات البلاد، مشيرا إلى أنّ العمل مستمرّ لا بهدف إعادة هيكلة عديد المؤسّسات فقط ،بل بتمكين الشباب على وجه الخصوص من حقّهم المشروع في العمل
كما اشار الجمهورية في هذا السياق ، الى مسالة التقليص في المؤسّسات العمومية التي لا جدوى من وجودها ،فضلا عن استنزافها للمال العام، وفق بلاغ اعلامي صادر عن مصالح الرئاسة
وفي جانب اخر،أسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد للعودة المدرسية والجامعية في انتظار استكمال تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم وإدخال الإصلاحات الجوهرية في هذا المجال
ونوّه رئيس الجمهورية بالعمل الذي يقوم به عدد كبير من المواطنين في كلّ مناطق الجمهورية في التعهّد بالمؤسّسات التربوية إيمانا منهم بأنّه لا مستقبل لتونس إلاّ بالعلم والمعرفة،قائلا ان هذا العطاء وهذا التطوّع يدُلاّن على بداية انطلاق ثورة في العقول ،وهي المقدّمة الأولى لأي عملية إصلاح وبناء علاقة جديدة بين المواطن وسائر مؤسّسات الدّولة
وتناول اللقاء سير عمل الحكومة بوجه عام ،وعددا من مشاريع النصوص ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص
