رئيس الجمهورية :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري،على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تعمل على تبسيط الإجراءات لا على افتعال العقبات في تقديم الخدمات لمنظوريها ،وتعطيل سير عدد من المرافق العمومية لتأجيج الأوضاع خدمة للوبيات تتلقّى الأوامر من الخارج



واضاف رئيس الدولة ان هؤلاء لن يبقوا خارج المساءلة والمحاسبة على غرار سابقيهم من الذين أرادوا تفجير الدّولة من الداخل ،ونهبوا مقدّرات البلاد، مشيرا إلى أنّ العمل مستمرّ لا بهدف إعادة هيكلة عديد المؤسّسات فقط ،بل بتمكين الشباب على وجه الخصوص من حقّهم المشروع في العمل

