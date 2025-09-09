Babnet   Latest update 04:55 Tunis

لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي

Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 04:04
      
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أنّ سياسة التعويل على الذات بعيدًا عن أيّ إملاءات خارجية مكّنت من:

* التحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 5.2 بالمائة،

* وتحقيق نسبة نمو في الثلاثي الأخير تجاوزت 3 بالمائة.


مؤشرات مالية واقتصادية

أشار رئيس الدولة، وفق بلاغ إعلامي صادر عن مصالح رئاسة الجمهورية، إلى:

* استقرار سعر صرف الدينار،
* وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 109 أيام توريد.

تنفيذ الميزانية والتوجهات القادمة

تناول اللقاء متابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2025، إضافة إلى التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.

وشدد رئيس الجمهورية على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي هو بصدد الإنجاز، يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي، خصوصًا في المجال الاجتماعي، وألا يقتصر على مجرد أرقام لا تلبّي انتظارات المواطنين.

مكافحة التدفقات المالية المشبوهة

كما ذكّر رئيس الجمهورية بالدور المحوري للبنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دور لجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات المالية المشبوهة، مؤكدًا وجود قرائن تدلّ على تدفق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية.


