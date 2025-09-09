لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله أمس الاثنين بقصر قرطاج وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أنّ سياسة التعويل على الذات بعيدًا عن أيّ إملاءات خارجية مكّنت من:



* التحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 5.2 بالمائة،



مؤشرات مالية واقتصادية



تنفيذ الميزانية والتوجهات القادمة



مكافحة التدفقات المالية المشبوهة



* وتحقيق نسبة نمو في الثلاثي الأخير تجاوزتأشار رئيس الدولة، وفق بلاغ إعلامي صادر عن مصالح رئاسة الجمهورية، إلى:* وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية إلى ما يعادلتناول اللقاء متابعة، إضافة إلى التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.وشدد رئيس الجمهورية على أن، الذي هو بصدد الإنجاز، يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي، خصوصًا في المجال الاجتماعي، وألا يقتصر على مجرد أرقام لا تلبّي انتظارات المواطنين.كما ذكّر رئيس الجمهورية بالدور المحوري للبنك المركزي التونسي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية دورفي مراقبة العمليات المالية المشبوهة، مؤكدًا وجود قرائن تدلّ على تدفق مبالغ ضخمة خارج الأطر القانونية.