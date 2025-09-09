1100 مليون دينار اجمالي حجم صادرات المؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت خلال سنة 2024
حققت الصادرات الإجمالية للمؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت، خلال سنة 2024، قرابة 1100 مليون دينار، أي ما يقارب 5ر3 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية في الصناعات المعملية علما وان اجمالي الاستثمارات داخل الفضاء فاقت المليار دينار.
ووفق أهم الاحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش مهمة أضواء على الجهات التي تنفذها الوكالة بدعم من البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي، فقد بلغت صادرات الصناعات المعدنية زهاء 336 مليون دينار، بينما وصل حجم الصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية نحو 211 مليون دينار.
وأدركت صادرات قطاع قطاع صناعات الطيران مستوى 6 مليون دينار بينما حققت صادرات الصناعات الغذائية زهاء 9 مليون دينار دينار وقاربت صادرات الصناعات البحرية والترفيهية 132 مليون ديناروناهزت صادرات الصناعات البلاستيكية، بدورها، مبلغ 135 مليون دينار .
وحققت صادرات صناعة قطع ومكونات السيارات، من جانبها ، زهاء 89 مليون دينار وتعد أعلى من صادرات كل من صناعة النسيج والأقمشة التي قاربت مبلغ 84 مليون دينار وصادرات الصناعات الصيدلانية التي قدرت بنحو 81 مليون دينار.
وذهبت قرابة 9 ملايين دينارمن المبلغ المتبقي، الى صادرات قطاع الخدمات علما وان فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت يضم حوالي 73 شركة رائدة في قطاعات مختلفة ساهمت في خلق 9 الاف موطن شغل 99 بالمائة منها يد عاملة تونسية.
وتأسس فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت سنة 1993 في اطار الاستراتيجية الوطنية للتشجيع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، وخاصة بهدف التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية ويمتد فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت على 81 هكتار موزعة على ثلاثة مواقع هي موقع بنزرت (30 هكتار) و موقع منزل بورقيبة (21 هكتار) وموقع منزل بورقيبة (30 هكتار).
