1100 مليون دينار اجمالي حجم صادرات المؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت خلال سنة 2024

حققت الصادرات الإجمالية للمؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت، خلال سنة 2024، قرابة 1100 مليون دينار، أي ما يقارب 5ر3 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية في الصناعات المعملية علما وان اجمالي الاستثمارات داخل الفضاء فاقت المليار دينار.

ووفق أهم الاحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش مهمة أضواء على الجهات التي تنفذها الوكالة بدعم من البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي، فقد بلغت صادرات الصناعات المعدنية زهاء 336 مليون دينار، بينما وصل حجم الصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية نحو 211 مليون دينار.

وأدركت صادرات قطاع قطاع صناعات الطيران مستوى 6 مليون دينار بينما حققت صادرات الصناعات الغذائية زهاء 9 مليون دينار دينار وقاربت صادرات الصناعات البحرية والترفيهية 132 مليون ديناروناهزت صادرات الصناعات البلاستيكية، بدورها، مبلغ 135 مليون دينار .

