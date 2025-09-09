Babnet   Latest update 08:34 Tunis

1100 مليون دينار اجمالي حجم صادرات المؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت خلال سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/8/bizerte720.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 07:43 قراءة: 1 د, 16 ث
      
حققت الصادرات الإجمالية للمؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الإقتصادية ببنزرت، خلال سنة 2024، قرابة 1100 مليون دينار، أي ما يقارب 5ر3 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية في الصناعات المعملية علما وان اجمالي الاستثمارات داخل الفضاء فاقت المليار دينار.
ووفق أهم الاحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش مهمة أضواء على الجهات التي تنفذها الوكالة بدعم من البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي، فقد بلغت صادرات الصناعات المعدنية زهاء 336 مليون دينار، بينما وصل حجم الصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية نحو 211 مليون دينار.
وأدركت صادرات قطاع قطاع صناعات الطيران مستوى 6 مليون دينار بينما حققت صادرات الصناعات الغذائية زهاء 9 مليون دينار دينار وقاربت صادرات الصناعات البحرية والترفيهية 132 مليون ديناروناهزت صادرات الصناعات البلاستيكية، بدورها، مبلغ 135 مليون دينار .

وحققت صادرات صناعة قطع ومكونات السيارات، من جانبها ، زهاء 89 مليون دينار وتعد أعلى من صادرات كل من صناعة النسيج والأقمشة التي قاربت مبلغ 84 مليون دينار وصادرات الصناعات الصيدلانية التي قدرت بنحو 81 مليون دينار.

وذهبت قرابة 9 ملايين دينارمن المبلغ المتبقي، الى صادرات قطاع الخدمات علما وان فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت يضم حوالي 73 شركة رائدة في قطاعات مختلفة ساهمت في خلق 9 الاف موطن شغل 99 بالمائة منها يد عاملة تونسية.
وتأسس فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت سنة 1993 في اطار الاستراتيجية الوطنية للتشجيع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، وخاصة بهدف التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات المبتكرة ذات القيمة المضافة العالية ويمتد فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت على 81 هكتار موزعة على ثلاثة مواقع هي موقع بنزرت (30 هكتار) و موقع منزل بورقيبة (21 هكتار) وموقع منزل بورقيبة (30 هكتار).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314516


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet37°
30° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
32°-25
30°-23
29°-23
30°-22
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    