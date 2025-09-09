Babnet   Latest update 06:35 Tunis

ولاية بنزرت سجلت الى موفي اوت 2025 قرابة 91 الف ليلة مقضاة في ظل سعي متواصل لمزيد الاهتمام بالبنية التحتية واستقبال الوافدين

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/bizerte2015.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 06:35
      
أكد المكلف بالمندوبية الجهوية للسياحة بولاية بنزرت سفيان بن صالحين ان ولاية بنزرت سجلت ما بين غرة جانفي و 31 اوت 2025 قرابة 91 الف و250 ليلة مقضاة وان العدد مرشح للإرتفاع بفضل عديد الاجراءات من بينها امكانية منح بلدية ثانية صفة البلدية السياحية الى جانب الاستفادة من سياحة دول الجوار.
وبين بن صالحين، في تصريح لفريق أضواء على الجهات ،ان عدد الليالي المقضاة بولاية بنزرت سجل تراجعا طفيفا ناهز 12ر0 بالمائة مقارنة بالارقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
ولاحظ ان ولاية بنزرت سجلت توافد قرابة 42 الف و 264 سائح الى حدود موفي اوت 2025، مقابل زهاء 50 الف سائح زاروا الولاية العام الماضي علما وان اغلب النزل بالجهة عملت بكامل طاقتها الى حدود جوان 2025.

وشدد ين صالحين على اهمية السياحة الداخلية في تنشيط الحركة السياحة وتصدرها لقائمة الوافدين على ولاية بنزرت في حين ساهمت سياحة دول الجوار او سياحة "الأشقاء "كما اطلق عليها في تنشيط وجهة بنزرت.

وتصدر السياح الوافدون من الجزائر قائمة الوجهات الأجنبية التي زارت بنزرت في ظل تسجيل معدل نمو سنوي في عدد الوافدين يتراوح ما بين12 و 20 بالمائة وفق المسؤول .
وشملت قائمة السياح المهتمين باستكشاف ولاية بنزرت كذلك عددا هاما من الوافدين من عدة وجهات أوروبية على غرار فرنسا وايطاليا الى جانب السياح القادمين من ليبيا رغم بعد المسافة مما يدل على أهمية ولاية بنزرت بالنسبة لسياحة الجوار.
واستعرض بن صالحين، في سياق متصل، اهم مميزات القطاع السياحي في ولاية بنزرت والذي يضم حاليا 19 وحدة فندقية توفر قرابة 1864 سرير في ظل اغلاق 3 وحدات منذ فترة.
وبين المسؤول ان اصدار كراسات الشروط التي تتيح للمستثمرين احداث مشاريع سياحية على غرار الاقامات العائلية وسيسمح ببعث العديد من الاقامات الريفية وتقليص عدد الوحدات التي تمارس مهن غير القانونية التي تمارس نشاط الايواء السياحي والتي تقارب 100 وحدة.
وخلص بن صالحين الى التأكيد على ان نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ولاية بنزرت لموسم 2024-2025 قاربت 110 مليون دينار تتعلق بتسع مشاريع علما وان كل مشروع يتطلب المرور بعديد المراحل من اهمها الحصول على الموافقات الفنية.


