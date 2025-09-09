ولاية بنزرت سجلت الى موفي اوت 2025 قرابة 91 الف ليلة مقضاة في ظل سعي متواصل لمزيد الاهتمام بالبنية التحتية واستقبال الوافدين

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/bizerte2015.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المكلف بالمندوبية الجهوية للسياحة بولاية بنزرت سفيان بن صالحين ان ولاية بنزرت سجلت ما بين غرة جانفي و 31 اوت 2025 قرابة 91 الف و250 ليلة مقضاة وان العدد مرشح للإرتفاع بفضل عديد الاجراءات من بينها امكانية منح بلدية ثانية صفة البلدية السياحية الى جانب الاستفادة من سياحة دول الجوار.

وبين بن صالحين، في تصريح لفريق أضواء على الجهات ،ان عدد الليالي المقضاة بولاية بنزرت سجل تراجعا طفيفا ناهز 12ر0 بالمائة مقارنة بالارقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي .

ولاحظ ان ولاية بنزرت سجلت توافد قرابة 42 الف و 264 سائح الى حدود موفي اوت 2025، مقابل زهاء 50 الف سائح زاروا الولاية العام الماضي علما وان اغلب النزل بالجهة عملت بكامل طاقتها الى حدود جوان 2025.

