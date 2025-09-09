استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2025 : المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الكوري 3-1
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره الكوري بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الثانية التي دارت صباح اليوم الثلاثاء بالفليبين في اطار الاستعداد لبطولة العالم المقررة من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.
وجاءت تفاصيل المقابلة كالاتي 25-23 و25-23 و16-25 و25-16).
وكانت العناصر الوطنية انهزمت في المباراة الودية الاولى امام نفس المنافس بنتيجة 1-3
ويخوض نسور قرطاج غمار المونديال ضمن المجموعة الاولى حيث سيستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم بمواجهة منتخب الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه في نفس التوقيت.
وكان المدرب الايطالي كاميلو بلاتشيفي وجه الدعوة ل14 لاعبا للمشاركة في هذا المونديال وهم كالاتي : خالد بن سليمان - حمزة نقة - احمد القاضي - الياس قرامصلي - وليد بكور - الطيب القربصلي - محمد ريدان - علي بانغي - اسامة بن رمضان - حمزة حفيظ - أشرف بوعزيز - سليم المباركي - أحمد بوصباح - مهدي بن طاهر.
