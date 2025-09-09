استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة 2025 : المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره الكوري 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره الكوري بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الثانية التي دارت صباح اليوم الثلاثاء بالفليبين في اطار الاستعداد لبطولة العالم المقررة من 12 الى 28 سبتمبر الجاري.

وجاءت تفاصيل المقابلة كالاتي 25-23 و25-23 و16-25 و25-16).

وكانت العناصر الوطنية انهزمت في المباراة الودية الاولى امام نفس المنافس بنتيجة 1-3

