نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025
      
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية، إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، والى الاضطلاع بالدور الدبلوماسي الضروري نحو كشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، مؤكدة لجوءها "الى كافة الآليات القانونية والدبلوماسية" لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف هذين الصحفيين.

كما طالبت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بإلغاء المراسيم التي تعيق الحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات، وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية، وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة.



ودعت مجلس نواب الشعب، إلى التسريع في نقاش مشروع القانون المتعلق بإحداث مادة التربية على وسائل الإعلام، وتعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ومشروع القانون المحدث للهيئة التعديلية.

وحثت السلطة وأجهزة الدولة الرقابية، على الإسراع في تطبيق التعديل الجديد لقانون الشغل، وبتفعيل الاتفاقية الإطارية للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية، بما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وإيقاف نزيف التلاعب بمصيرهم.

ودعت نقابة الصحفيين كذلك، الى الإطلاق الفوري لسراح الإعلاميين شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وبرهان بسيس والمحامية سنية الدهماني، وإنهاء أشهر طويلة من السجن على خلفية مضامين ومنشورات تتعلق بحرية الصحافة والتعبير.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وافق سنة 2015 على جعل تاريخ 8 سبتمبر من كل سنة "يوما وطنيا لحماية الصحفيين"، ويوافق هذا التاريخ ذكرى حادثة اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا في 8 سبتمبر 2014.


الاثنين 08 سبتمبر 2025
Indicateurs
