نقابة الصحفيين تدعو رئيس الجمهورية إلى تفعيل اليوم الوطني لحماية الصحفيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/snjt2017.jpg width=100 align=left border=0>

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئيس الجمهورية، إلى تفعيل يوم 8 سبتمبر كيوم وطني لحماية الصحفيين، والى الاضطلاع بالدور الدبلوماسي الضروري نحو كشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، مؤكدة لجوءها "الى كافة الآليات القانونية والدبلوماسية" لدفع مسار التقاضي الدولي وكشف الحقيقة في ملف هذين الصحفيين.



كما طالبت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بإلغاء المراسيم التي تعيق الحق في الحصول على المعلومات واعتماد النشر التلقائي للتقارير والإحصائيات، وضمان النفاذ إلى الوثائق الإدارية، وفق ما يقتضيه قانون النفاذ إلى المعلومة، وإنهاء إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة.

