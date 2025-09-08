هجوم مسلح في القدس يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

قُتل وأصيب عدد من الإسرائيليين، اليوم الإثنين، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب عند مفترق راموت بمدينة القدس.



وذكرت مصادر إعلامية أن 15 شخصًا أصيبوا في الحادث، بينهم حالات خطيرة، قبل أن يتأكد لاحقًا مقتل 5 أشخاص متأثرين بجروحهم.



وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية 12، فإن إطلاق النار وقع عند تقاطع راموت، وأسفر عن، من بينهم. وأشارت القناة نفسها إلى أن منفّذي العملية قدموا من إحدى القرى الواقعة في منطقة رام الله.وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن، قبل أن يردّ جندي من الجيش الإسرائيلي وعدد من المدنيين المسلحين على المهاجمَين، ما أدى إلى مقتلهما.عقب العملية،ومنعت الدخول والخروج من المدينة، في وقت أجرى الجيش الإسرائيلي مشاورات أمنية مشتركة مع الشرطة لتحديد تفاصيل العملية وهوية المنفّذين.ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيليإلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الموقف، فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن قوات الأمن قامت أيضًا بفحص جسم مشبوه في مكان العملية.