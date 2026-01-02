بطولة فرنسا: دربي العاصمة بين باريس سان جيرمان وباريس أف سي يتصدر مواجهات الجولة الـ 17

يلتقي باريس سان جيرمان مع باريس أف سي بعد غد الأحد، في دربي العاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.



ويسعى باريس سان جيرمان حامل اللقب لتحقيق الفوز، أملا في استعادة صدارة ترتيب البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة أقل من لانس المتصدر والذي يواجه تولوز في افتتاح مباريات هذه الجولة، في المقابل يحتل باريس أف سي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.



وتعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين منذ 48 عاما في البطولة، وتحديدا منذ موسم / 1978 - 1979 / حين تعادلا البطولة ذهابا بهدفين لمثلهما وإيابا بهدف لمثله.ويفتقد باريس سان جيرمان العديد من العناصر البارزة في مقدمتها الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي يتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، كما يغيب الثنائي، حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، والكوري الجنوبي كانغ إن لي بداعي الإصابةفي المقابل ستشكل هذه المباراة فرصة أمام المهاجم عثمان ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية للظهور بأفضل صورة قبل التوجه مع باريس سان جيرمان إلى الكويت لمواجهة مارسيليا يوم الخميس المقبل على لقب كأس الأبطال /كأس السوبر الفرنسي/.وتقام غدا السبت، ثلاث مباريات ضمن الجولة السابعة عشرة، حيث يلتقي موناكو مع أولمبيك ليون، ونيس مع ستراسبورغ، وليل مع ستادرين.وتستكمل بعد غد الأحد مباريات هذه الجولة، حيث يلتقي أولمبيك مارسيليا مع نانت، وبريست مع أوكسير، ولو آفر مع أنجيه، ولوريان مع ميتز.