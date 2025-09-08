العياري: إصلاح جبائي مؤجل... ونسب نمو ممكنة في 2026

أكد الخبير الجبائي محمد صلاح العياري، عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتمد بنسبة تتراوح بين 90 و95 بالمائة على المقترحات المدرجة في الميزان الاقتصادي.



وأوضح العياري خلال حضوره في برنامج إكسبراسو على إذاعة إكسبراس أف أم أن أبرز المحاور التي ركّزت عليها المجالس الوزارية الأخيرة تتمثل في:



الإصلاح الجبائي ونسب النمو



مقترحات إصلاحية



العدالة الجبائية



عبر الإحاطة بالفئات الهشة وضعيفة الدخل.التي بلغت 15.3 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025.ودفع الاستثمار العمومي.في قطاعات الصحة والنقل والتعليم.وإدماج الاقتصاد الموازي.الذي مازال في حدود 50 بالمائة.شدد العياري على وجود، مبيّناً أن الإصلاح لا يقتصر على الترفيع في نسب الأداء، بل على تحسين قاعدة المطالبين بالضريبة وتوزيع العبء الجبائي بعدل.وأشار إلى أن نسبة النمو المحددة لسنة 2025 هي، حيث تم تسجيل 1.6 بالمائة في الثلاثي الأول و3.2 بالمائة في الثاني، ليبلغ معدل السداسي. وأوضح أنه في حال عدم بلوغ النسبة المبرمجة (3.2 بالمائة)، فإن، على أن يتم البناء في مشروع قانون مالية 2026 على نسبة، اعتماداً على سعر برميل نفط بـ70 دولاراً وسعر صرف بـ3 دنانير.قدّم العياري جملة من المقترحات أبرزها:للشركات التي تعيد استثمار أرباحها في التوسعة والتجديد.يمكّن المؤسسات المصدّرة من دفعه محلياً بدل الاتحاد الأوروبي.واقتناء عقارات للسكن لا تتجاوز 500 ألف دينار مع تخفيض الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.شدد الخبير على ضرورةوربط مصالح البلديات بإدارة الأداءات لتتبع مصادر الكراءات التي تفوق 500 دينار شهرياً. كما دعا إلى إرساءعلى غرار المعاليم البلدية، واعتماد الرقمنة والتصريح عن بعد لتبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية.