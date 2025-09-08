Babnet   Latest update 08:45 Tunis

مقتل المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي في مرسيليا: عمادة المحامين تتبنى القضية وتدعو لاحترام إرادة العائلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68be7e9e1ed5f7.25662523_opljignkhfmeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 07:57
      
أكد عميد المحامين، حاتم المزيو، في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنه "لا علم له بمبادرة الأستاذ منير بن صالحة المتعلقة برفع قضية بخصوص مقتل الشاب التونسي عبد القادر الذيبي في مرسيليا"، مشددا في المقابل على "ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وإرادة عائلة الفقيد".

وأوضح المزيو أن الهيئة الوطنية للمحامين تبنّت ملف القضية بعد التشاور مع عائلة الضحية، حيث تم تكليف ثلاثة محامين تونسيين بمتابعة الأبحاث الجارية في فرنسا بإذن من النيابة العمومية، مضيفا أن "الهيئة قررت الانخراط في هذه القضية بصفة تطوعية ودون مقابل، باعتبارها قضية عادلة ومسألة وطنية تمس بحق تونسي تعرض لاعتداء خطير".



وأشار عميد المحامين إلى أن المتابعة القضائية لا تهدف فقط إلى كشف ملابسات حادثة مقتل عبد القادر الذيبي، بل أيضا إلى الدفاع عن حقوقه وحقوق عائلته، مؤكدا أن المحامين سيواصلون المساعي من أجل إظهار الحقيقة كاملة وتثبيت المسؤوليات.

وبخصوص تصريحات الأستاذ منير بن صالحة الذي أعلن في وقت سابق رفع قضية بصفة فردية في فرنسا، قال المزيو: "ليست لدي فكرة عن هذه المبادرة، لكن كل محامٍ يمكن أن يتعهد بقضية عادلة، شريطة احترام القانون وأخلاقيات المهنة، وكذلك إرادة العائلة".

خلفية

قُتل الشاب التونسي عبد القادر الذيبي، المقيم قانونيا في فرنسا، برصاص الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي بمدينة مرسيليا، بعد أن طعن عددا من الأشخاص خلال شجار، وفق ما أفادت مصادر محلية. وقد أثارت الحادثة موجة غضب وحزن في تونس وخاصة في القصرين، مسقط رأس الفقيد، حيث شارك الآلاف من الأهالي في تشييع جثمانه يوم السبت إلى مقبرة "أولاد بوعلاق" بمعتمدية الزهور.

يُذكر أنّ عميد المحامين أعلن أيضا أنّ نحو 9 آلاف محامٍ مدعوون للمشاركة يوم السبت القادم في انتخاب عميد جديد للهيئة الوطنية للمحامين، مؤكدا أنّ "الانتخابات تمثل عرسا ديمقراطيا حقيقيا".

كما شدّد المزيو على أنّ المبادرات الشعبية لكسر الحصار عن فلسطين محل دعم ومساندة من عمادة المحامين، التي ستواصل توفير الإسناد القانوني لهذه التحركات في إطار الواجب الوطني والإنساني.


Babnet

