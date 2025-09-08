مقتل المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي في مرسيليا: عمادة المحامين تتبنى القضية وتدعو لاحترام إرادة العائلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68be7e9e1ed5f7.25662523_opljignkhfmeq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد عميد المحامين، حاتم المزيو، في تصريح لبرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنه "لا علم له بمبادرة الأستاذ منير بن صالحة المتعلقة برفع قضية بخصوص مقتل الشاب التونسي عبد القادر الذيبي في مرسيليا"، مشددا في المقابل على "ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وإرادة عائلة الفقيد".



وأوضح المزيو أن الهيئة الوطنية للمحامين تبنّت ملف القضية بعد التشاور مع عائلة الضحية، حيث تم تكليف ثلاثة محامين تونسيين بمتابعة الأبحاث الجارية في فرنسا بإذن من النيابة العمومية، مضيفا أن "الهيئة قررت الانخراط في هذه القضية بصفة تطوعية ودون مقابل، باعتبارها قضية عادلة ومسألة وطنية تمس بحق تونسي تعرض لاعتداء خطير".

