"الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا
من المنتظر أن تحتضن جزيرة جربة، من 31 أكتوبر المقبل الى غاية 02 نوفمبر 2025 ،الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، فرع جربة ميدون، وذلك تحت شعار " الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع ".
ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على دورالفنون في تحسين جودة حياة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تقديم الفن كوسيلة علاجية وتأهيلية تساهم في النمو النفسي والاجتماعي فضلا عن استعراض التجارب الناجحة في مجال استخدام الفنون كأداة علاجية مثل الفن التشكيلي والمسرح والموسيقى.
ويعد هذا الحدث فرصة لابراز قدراتهم الابداعية والفنية وكسر الصور النمطية السلبية وتحفيز المؤسسات الثقافية والتربوية على تبني برامج فنية موجهة لهذه الفئة وتوفير فضاءات ابداعية لهم.
ويتضمن الملتقى عديد المحاور على غرار "الفنون كأداة علاجية وتأهيلية" و"الابداع الفني كحق ووسيلة للتعبير" و"تجارب ملهمة محلية وعالمية" و"السياسيات والتمكين المستدام".
وينتظم، بالتعاون مع، المكتب الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية والمعهد العالي للموسيقى بتونس والبورد العربي للفنون والصحة وبمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة.
كما يشهد مشاركة عديد البلدان العربية والاوروبية على غرار الجزائر والمغرب وليبيا ومصر ولبنان وقطر والكويت والبحرين وعمان ودولة الامارات وسويسرا وألمانيا وتشيكيا.
