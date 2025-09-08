Babnet   Latest update 15:06 Tunis

"الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bebc532735b0.10200364_mnohipgeljfkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 14:11 قراءة: 0 د, 56 ث
      
من المنتظر أن تحتضن جزيرة جربة، من 31 أكتوبر المقبل الى غاية 02 نوفمبر 2025 ،الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، فرع جربة ميدون، وذلك تحت شعار " الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع ".

ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على دورالفنون في تحسين جودة حياة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تقديم الفن كوسيلة علاجية وتأهيلية تساهم في النمو النفسي والاجتماعي فضلا عن استعراض التجارب الناجحة في مجال استخدام الفنون كأداة علاجية مثل الفن التشكيلي والمسرح والموسيقى.



ويعد هذا الحدث فرصة لابراز قدراتهم الابداعية والفنية وكسر الصور النمطية السلبية وتحفيز المؤسسات الثقافية والتربوية على تبني برامج فنية موجهة لهذه الفئة وتوفير فضاءات ابداعية لهم.

ويتضمن الملتقى عديد المحاور على غرار "الفنون كأداة علاجية وتأهيلية" و"الابداع الفني كحق ووسيلة للتعبير" و"تجارب ملهمة محلية وعالمية" و"السياسيات والتمكين المستدام".

وينتظم، بالتعاون مع، المكتب الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية والمعهد العالي للموسيقى بتونس والبورد العربي للفنون والصحة وبمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة.

كما يشهد مشاركة عديد البلدان العربية والاوروبية على غرار الجزائر والمغرب وليبيا ومصر ولبنان وقطر والكويت والبحرين وعمان ودولة الامارات وسويسرا وألمانيا وتشيكيا.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314482


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:52
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet36°
35° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    