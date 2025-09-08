"الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bebc532735b0.10200364_mnohipgeljfkq.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تحتضن جزيرة جربة، من 31 أكتوبر المقبل الى غاية 02 نوفمبر 2025 ،الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، فرع جربة ميدون، وذلك تحت شعار " الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع ".



ويهدف الملتقى الى تسليط الضوء على دورالفنون في تحسين جودة حياة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تقديم الفن كوسيلة علاجية وتأهيلية تساهم في النمو النفسي والاجتماعي فضلا عن استعراض التجارب الناجحة في مجال استخدام الفنون كأداة علاجية مثل الفن التشكيلي والمسرح والموسيقى.

