ترامب: قريبون من اتفاق حول غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع

Publié le Lundi 08 Septembre 2025
      
عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات للصحفيين من إحدى القواعد الجوية مساء الأحد: "أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا، إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".



وأضاف ترامب: "عدد الرهائن قد يكون أقل من عشرين لأن بينهم أموات، الشباب عادة ينجون ولكن مع كل ما يحدث قد يموت البعض ، لكن لدينا 20 رهينة و38 جثة، أعتقد أننا سنعيدهم جميعا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن ترامب أن إسرائيل وافقت على شروطه لإنهاء الحرب على غزة وأنه على "حماس" الموافقة عليها أيضا.

وتناقلت مواقع إخبارية عبرية وأمريكية أبرز نقاط مقترح الرئيس ترامب حول وقف الحرب في قطاع غزة وأبرز ما تضمنه هو "وقف العملية العسكرية الإسرائيلية" نهائيا مقابل شروط.


الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
