المعهد الوطني للرصد الجوي يحتضن سهرة فلكية مفتوحة للعموم يوم 7 سبتمبر 2025

يحتضن المقر المركزي للمعهد الوطني للرصد الجوي، يوم 7 سبتمبر 2025، سهرة فلكية مفتوحة للعموم تحت عنوان "علم الفلك للجميع".



وسيتضمن برنامج هذه التظاهرة، حسب بلاغ المعهد، شرح ظاهرة الخسوف الكلي للقمر ورصد القمر أثناء الخسوف، فضلا عن متابعة زحل ومجرة أندوميدا ومجرة المثلث.



التوقيتات الدقيقة للخسوف (وفق بلاغ المعهد):



توقيت طلوع القمر في المدن التونسية:



وسيحدثيوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وسيكون هذا الحدث الفلكي المثير مرئيا عبروستكون الظروف بالنسبة إلى تونس مميزة لمتابعة هذا الخسوف الكلي، إذ سيطلع القمر بالبلاد التونسية في حالة خسوف كلي، على غرار، مما يعني أن المراقبين سيشاهدونمنذ اللحظة الأولى لظهوره.: 16:28 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).: 17:27 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).: 18:30 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).: 18:35 (وهو في حالة خسوف كامل).: 19:11 (عندما يكون القمر في أقرب نقطة لمركز ظل الأرض).: 19:52 (بداية خروج القمر من ظل الأرض).: 20:56 (خروج القمر من ظل الأرض).: 21:55 (خروج القمر من شبه ظل الأرض).وسيظهر القمر خلال الخسوف الكلي بلون، ولهذا يُطلق عليه أحيانا اسم، كما يمكن أيضاالذي سيكون قريبا من القمر وهو في مرحلة خسوف كلي.18:3518:3318:3518:3718:3918:4118:4118:3818:3318:3218:3518:3718:4018:3118:3418:3418:3218:4218:3918:3818:32