المعهد الوطني للرصد الجوي يحتضن سهرة فلكية مفتوحة للعموم يوم 7 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c2b373c832d35.19838738_nlokijeqpfmhg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 31 Août 2025
      
يحتضن المقر المركزي للمعهد الوطني للرصد الجوي، يوم 7 سبتمبر 2025، سهرة فلكية مفتوحة للعموم تحت عنوان "علم الفلك للجميع".

وسيتضمن برنامج هذه التظاهرة، حسب بلاغ المعهد، شرح ظاهرة الخسوف الكلي للقمر ورصد القمر أثناء الخسوف، فضلا عن متابعة زحل ومجرة أندوميدا ومجرة المثلث.



وسيحدث خسوف كلي للقمر يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وسيكون هذا الحدث الفلكي المثير مرئيا عبر القارة القطبية الجنوبية وأستراليا وآسيا والمحيط الهادئ الغربي والمحيط الهندي وأوروبا والمحيط الأطلسي الشرقي وإفريقيا.

وستكون الظروف بالنسبة إلى تونس مميزة لمتابعة هذا الخسوف الكلي، إذ سيطلع القمر بالبلاد التونسية في حالة خسوف كلي، على غرار مدينة تونس عند الساعة 18:35 مساء بالتوقيت المحلي، مما يعني أن المراقبين سيشاهدون القمر الأحمر منذ اللحظة الأولى لظهوره.

التوقيتات الدقيقة للخسوف (وفق بلاغ المعهد):

* بداية خسوف شبه الظل: 16:28 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).
* بداية الخسوف الجزئي: 17:27 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).
* بداية مرحلة الخسوف الكلي: 18:30 (القمر تحت الأفق بالنسبة إلى كامل البلاد التونسية).
* طلوع القمر بمدينة تونس: 18:35 (وهو في حالة خسوف كامل).
* ذروة الخسوف: 19:11 (عندما يكون القمر في أقرب نقطة لمركز ظل الأرض).
* نهاية الخسوف الكلي: 19:52 (بداية خروج القمر من ظل الأرض).
* نهاية الخسوف الجزئي: 20:56 (خروج القمر من ظل الأرض).
* نهاية خسوف شبه الظل: 21:55 (خروج القمر من شبه ظل الأرض).

وسيظهر القمر خلال الخسوف الكلي بلون أحمر مميز، ولهذا يُطلق عليه أحيانا اسم "القمر الدموي"، كما يمكن أيضا رصد كوكب زحل الذي سيكون قريبا من القمر وهو في مرحلة خسوف كلي.

توقيت طلوع القمر في المدن التونسية:

* تونس 18:35
* نابل 18:33
* زغوان 18:35
* بنزرت 18:37
* باجة 18:39
* جندوبة 18:41
* الكاف 18:41
* سليانة 18:38
* سوسة 18:33
* المنستير 18:32
* القيروان 18:35
* سيدي بوزيد 18:37
* القصرين 18:40
* المهدية 18:31
* صفاقس 18:34
* قابس 18:34
* مدنين 18:32
* توزر 18:42
* قفصة 18:39
* قبلي 18:38
* تطاوين 18:32


الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
