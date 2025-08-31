بطولة ايطاليا - فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على جنوة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b4aa0cc67214.03113872_gjmokhfeiplnq.jpg width=100 align=left border=0>

حقق يوفنتوس فوزا صعبا 1-صفر على مضيفه جنوة اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ سجل دوسان فلاهوفيتش بعد المشاركة من مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن فعل الشيء نفسه في الفوز على بارما في المباراة الأولى بالموسم.

وكان فلاهوفيتش بدا قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم، إذ كان النادي حريصا على بيع المهاجم الصربي بدلا من خسارته بدون مقابل عندما ينتهي عقده العام المقبل، لكن المهاجم أثبت أهميته في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

وارتفع إيقاع اللعب في المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وتصدى حارس جنوة نيكولا ليلي لفرصة خطيرة، كما أهدر جوناثان ديفيد فرصة ثمينة.





وبدأ إيغور تيودور مدرب يوفنتوس اللجوء لمقاعد البدلاء بعد الاستراحة، ونفذ البديل فيليب كوستيتش ركلة ركنية في الدقيقة 73 ووصلت الكرة إلى فلاهوفيتش الذي وجهها في الشباك بضربة رأس مسجلا هدف الفوز.