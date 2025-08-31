Babnet   Latest update 22:15 Tunis

بطولة ايطاليا - فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على جنوة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b4aa0cc67214.03113872_gjmokhfeiplnq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 20:59 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حقق يوفنتوس فوزا صعبا 1-صفر على مضيفه جنوة اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ سجل دوسان فلاهوفيتش بعد المشاركة من مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن فعل الشيء نفسه في الفوز على بارما في المباراة الأولى بالموسم.
وكان فلاهوفيتش بدا قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في نهاية الموسم، إذ كان النادي حريصا على بيع المهاجم الصربي بدلا من خسارته بدون مقابل عندما ينتهي عقده العام المقبل، لكن المهاجم أثبت أهميته في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.
وارتفع إيقاع اللعب في المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وتصدى حارس جنوة نيكولا ليلي لفرصة خطيرة، كما أهدر جوناثان ديفيد فرصة ثمينة.

وبدأ إيغور تيودور مدرب يوفنتوس اللجوء لمقاعد البدلاء بعد الاستراحة، ونفذ البديل فيليب كوستيتش ركلة ركنية في الدقيقة 73 ووصلت الكرة إلى فلاهوفيتش الذي وجهها في الشباك بضربة رأس مسجلا هدف الفوز.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314167


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
41°-25
31°-24
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    