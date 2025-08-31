جمعية علم الادوية تنظم موفى أكتوبر 2025 مؤتمرها الوطني الثالث تحت عنوان "منظومة التكفل واسترجاع مصاريف الادوية في تونس"

تنظم الجمعية التونسية لعلم الأدوية مؤتمرها الوطني الثالث، يومي 30 و31 أكتوبر 2025، بتونس، تحت عنوان "منظومة التكفل واسترجاع مصاريف الأدوية في تونس".



ودعت الجمعيّة المختصين في مجال الأدوية، والأطباء، وأطباء الاسنان، والصيادلة، والأطباء البياطرة، والخبراء على المستويين الوطني، والدولي، إلى مواكبة فعاليات المؤتمر.



ولفتت، في بلاغ لها، الى أن آخر أجل لتقديم الأوراق العلمية للمشاركة في المؤتمر، سيكون يوم 15 سبتمبر 2025.وسيخصص المؤتمر لتقديم التسلسل الزمني والاطار القانوني لمنظومة التكفل بالأدوية، ودور مختصي الأدوية في منظومة التكفل واسترجاع مصاريفها، كما سيقع التطرق الى التجارب المقارنة في المجال، وستكون المحاضرات مشفوعة بحلقة نقاش، الى جانب تنظيم حوار في ما يتعلّق بأدوية الأمراض "اليتيمة"، أو الأمراض النادرة ومدى توفر التكفل بالعلاج.وسيتناول المشاركون، أيضا، الآفاق والحلول لأفضل مسارات التكفل بالأدوية، إلى جانب، تحليل التحديات الحالية في مواجهة تطور سوق الأدوية العالمي، فضلا عن علم الأدوية ومسارات تعزيز التكفل بها. وستنتظم على هامش أشغال المؤتمر الوطني، لأوّل مرّة وبصفة استثنائية، دورة حول التجارب السريرية، والتكافؤ الحيوي، وسيشفع هذا اللقاء العلمي بتوصيات سترفع الى السلط المعنية.أم