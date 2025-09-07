الحزب الجمهوري يعبر عن رفضه لمشروع قانون أمريكي حول "استعادة الديمقراطية في تونس"

أعلنفي بيان له، عن متابعته "بقلق واستنكار" لمشروع القانون الذي طُرح على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان، معتبرا أنّ هذا المشروع يمثّل "اعتداءً صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في الشؤون الداخلية"، وفق نص البيان.وأكد الحزب أنّ هذا الموقف الأمريكي "يكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب".