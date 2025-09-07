تونس تشارك من 21 الى 28 سبتتمبر في بطولة العالم للدراجات برواندا بثلاثة عناصر (المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd533fa98b93.62420679_mqinofgljkhpe.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في بطولة العالم للدراجات الهوائية (اختصاص سباقات على الطريق) من 21 الى 28 سبتمبر الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي وفق ما اورده المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات محمد بن سويسي في تصريحه اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للانباء.

واوضح بن سويسي ان تونس ستكون ممثلة هذه البطولة العالمية التي تستهدف ثلاث فئات عمرية بكل من امين عويني في صنف الاواسط دون 18 سنة وألما عبرود في صنف الآمال دون 23 سنة وعزيز الدلاعي في صنف النخبة (أكابر).

واضاف المدير الفني للجامعة ان عزيز الدلاعي اجرى تربصا بفرنسا انطلق منذ 25 جوان الفارط وتواصل الى غاية 31 اوت، قبل ان يتوجه نحو رواندا بتاريخ غرة سبتمبر الجاري ضمن فريق الاتحاد الدولي للدراجات للمنطقة الافريقية الذي يضم افضل 20 دراج في القارة حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاختصاص، في تربص يتواصل الى غاية نهاية منافسات المونديال، مشيرا إلى ان جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية تتكفل بهذا التربص لوجستيا وفنيا.

