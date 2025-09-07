Babnet   Latest update 14:34 Tunis

تونس تشارك من 21 الى 28 سبتتمبر في بطولة العالم للدراجات برواندا بثلاثة عناصر (المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd533fa98b93.62420679_mqinofgljkhpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 13:38
      
تشارك تونس في بطولة العالم للدراجات الهوائية (اختصاص سباقات على الطريق) من 21 الى 28 سبتمبر الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي وفق ما اورده المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات محمد بن سويسي في تصريحه اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للانباء.
واوضح بن سويسي ان  تونس ستكون ممثلة هذه البطولة العالمية التي تستهدف ثلاث فئات عمرية بكل من امين عويني في صنف الاواسط دون 18 سنة وألما عبرود في صنف الآمال دون 23 سنة وعزيز الدلاعي في صنف النخبة (أكابر).
واضاف المدير الفني للجامعة ان عزيز الدلاعي اجرى تربصا بفرنسا انطلق منذ 25 جوان الفارط وتواصل الى غاية 31 اوت، قبل ان يتوجه نحو رواندا بتاريخ غرة سبتمبر الجاري ضمن فريق الاتحاد الدولي للدراجات للمنطقة الافريقية الذي يضم افضل 20 دراج في القارة حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاختصاص، في تربص يتواصل الى غاية نهاية منافسات المونديال، مشيرا إلى ان جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية تتكفل بهذا التربص لوجستيا وفنيا.

واردف بن سويسي ان الثنائي امين العويني والما عبرود تحول الى العاصمة الرواندية يوم 3 سبتمبر الجاري للمشاركة في البطولة العالمية التي تقام لأول مرة في القارة الافريقية.

ومن جهة اخرى أكد المدير الفني للجامعة ان غياب تونس عن منافسات الالعاب الاولمبية منذ دورة ريو 2016 (عبر الدراج علي النويصري) يعود الى اسباب متعددة ابرزها صعوبة نظام التأهل في رياضة الدراجات الهوائية الذي يستوجب المرور عبر نظام التنقيط والتصنيف على خلاف اختصاصات رياضية اخرى تضمن المشاركة في المواعيد الاولمبية عبر بطولات تأهيلية مباشرة، فضلا عن ضرورة توفير متطلبات مادية ولوجستية خصوصية لضمان أوفر الحظوظ للرياضيين المعنيين بالتأهل، مشيرا إلى ان الدراج عزيز الدلاعي يعد من أمهر الرياضيين الموجودين على الساحة الافريقية في الوقت الراهن ويمتلك كافة الخصال والمقومات التي تؤهله للمشاركة في موعد لوس انجلس 2028 شريطة مزيد العناية بمؤهلاته وتوفير المتطلبات التي تخول له التأهل للاولمبياد.


الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
