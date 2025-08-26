سهرة فلكية للتأمل في الخسوف الفلكي الكلي للقمر يوم 07 سبتمبر القادم بمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c2b373c832d35.19838738_nlokijeqpfmhg.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنظم، مدينة العلوم، يوم الاحد 7 سبتمبر القادم، سهرة فلكية لاجل التأمل في الخسوف الكلي للقمر .



وافادت ادارة مدينة العلوم، وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن عشاق العلوم الفلكية سيكونون على موعد استثنائي لغرض التأمل في الخسوف الكلي للقمر مبينة أنه يمكن رؤية الكسوف الكلي من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ومعظم آسيا، وأجزاء من غرب افريقيا ، وغرب أستراليا.

