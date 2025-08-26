سهرة فلكية للتأمل في الخسوف الفلكي الكلي للقمر يوم 07 سبتمبر القادم بمدينة العلوم
من المنتظر أن تنظم، مدينة العلوم، يوم الاحد 7 سبتمبر القادم، سهرة فلكية لاجل التأمل في الخسوف الكلي للقمر .
وافادت ادارة مدينة العلوم، وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن عشاق العلوم الفلكية سيكونون على موعد استثنائي لغرض التأمل في الخسوف الكلي للقمر مبينة أنه يمكن رؤية الكسوف الكلي من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ومعظم آسيا، وأجزاء من غرب افريقيا ، وغرب أستراليا.
وافادت ادارة مدينة العلوم، وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن عشاق العلوم الفلكية سيكونون على موعد استثنائي لغرض التأمل في الخسوف الكلي للقمر مبينة أنه يمكن رؤية الكسوف الكلي من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ومعظم آسيا، وأجزاء من غرب افريقيا ، وغرب أستراليا.
وأضافت أن هذه الظاهرة ستنطلق على الساعة الرابعة و 28 دقيقة بعد الظهر بتوقيت تونس مبرزة أن ذروة الخسوف الكلي للقمر ستكون بداية من الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي على ان ينتهي على الساعة التاسعة و 55 دقيقة ليلا بتوقيت تونس عندما يغادر القمر أخيرا منطقة شبه الظل .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313920