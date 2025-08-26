Babnet   Latest update 18:04 Tunis

سهرة فلكية للتأمل في الخسوف الفلكي الكلي للقمر يوم 07 سبتمبر القادم بمدينة العلوم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c2b373c832d35.19838738_nlokijeqpfmhg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025
      
من المنتظر أن تنظم، مدينة العلوم، يوم الاحد 7 سبتمبر القادم، سهرة فلكية لاجل التأمل في الخسوف الكلي للقمر .

وافادت ادارة مدينة العلوم، وفق ما ورد بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'،  أن عشاق العلوم الفلكية سيكونون على موعد استثنائي لغرض التأمل في الخسوف الكلي للقمر مبينة أنه يمكن رؤية الكسوف الكلي من معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، ومعظم آسيا، وأجزاء من غرب افريقيا ، وغرب أستراليا.



وأضافت أن هذه الظاهرة ستنطلق على الساعة الرابعة و 28 دقيقة بعد الظهر بتوقيت تونس مبرزة أن ذروة الخسوف الكلي للقمر ستكون بداية من الساعة السابعة و 11 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي على ان ينتهي على الساعة التاسعة و 55 دقيقة ليلا بتوقيت تونس عندما يغادر القمر أخيرا منطقة شبه الظل .


