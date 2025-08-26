زغوان: الموافقة على تمويل 11 مشروعا لفائدة الفئات الضعيفة بقيمة 110 آلاف دينار (المدير الجهوي للتشغيل)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

وافقت اللجنة الجهوية لبرنامج تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بولاية زغوان على 11 ملفا لبعث مشاريع صغرى لفائدة الفئات الضعيفة بقيمة 110 آلاف دينار، وذلك من جملة 19 ملفا نظرت فيها خلال جلستها الأولى لسنة 2025 المنعقدة بمقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.

وأبرز المدير الجهوي للتشغيل، أنيس الأشهب، في تصريح لـوكالة "وات" أن اللجنة أجّلت النظر في 4 ملفات إلى الجلسة الدورية القادمة، مع دعوة أصحابها إلى استكمال بعض الوثائق، في حين رفضت 4 ملفات لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها بالبرنامج.

وأشار إلى أن التمويلات المسندة للباعثين ستخصّص لمشاريع في قطاعات التجارة، وصنع المرطبات التقليدية، وتقطير زيوت المنتوجات الغابية.





وكشف أن الاعتماد الجملي المخصّص لولاية زغوان لتنفيذ هذا البرنامج خلال السنة الجارية حدّد بـ500 ألف دينار لافتا إلى أن النظر في بعث هذه المشاريع سيكون ضمن جلسات دورية انطلاقا من الخميس المقبل.