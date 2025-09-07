Babnet   Latest update 10:42 Tunis

الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd4a3d401a66.33254213_eojqpmnhikgfl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 09:58 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تولت مُختلف الوحدات التابعة للأمن والحرس الوطنيّين فجر اليوم السبت، إجراء عمليّات مُراقبة وتحسيس مُتزامنة على أسواق الجُملة بكافة أنحاء الجُمهُوريّة شملت جميع الأطراف المُتداخلة في عمليّة التزويد وضبط الأسعار والبيع والتوزيع.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إن هذه العمليّات لاقت تجاوب واستحسان كافة المُتداخلين والمُواطنين، علما وأن العمل يبقى جار على تنظيم التوزيع العادل والمُنصف للإحتياجات الأساسيّة على الجميع.



وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عمليات المراقبة والتحسيس بأسواق الجملة تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهُوريّة القاضية بالتصدّي لكافة أشكال المُضاربة والإحتكار والترفيع المُفتعل لأسعار الخُضر والغلال وسائر المواد الإستهلاكيّة.


