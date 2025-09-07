الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd4a3d401a66.33254213_eojqpmnhikgfl.jpg width=100 align=left border=0>

تولت مُختلف الوحدات التابعة للأمن والحرس الوطنيّين فجر اليوم السبت، إجراء عمليّات مُراقبة وتحسيس مُتزامنة على أسواق الجُملة بكافة أنحاء الجُمهُوريّة شملت جميع الأطراف المُتداخلة في عمليّة التزويد وضبط الأسعار والبيع والتوزيع.



وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إن هذه العمليّات لاقت تجاوب واستحسان كافة المُتداخلين والمُواطنين، علما وأن العمل يبقى جار على تنظيم التوزيع العادل والمُنصف للإحتياجات الأساسيّة على الجميع.

