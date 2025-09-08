Babnet   Latest update 10:46 Tunis

غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68be9de8816724.94142460_lfgkehnmjioqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025
      
بعد غياب دام نحو عشر سنوات، تعود اللقاءات الدولية للصورة بغار الملح في دورة جديدة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، محمّلة ببرنامج ثري يركّز على التحديات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية.

وكانت أُطلقت أول دورة لهذه التظاهرة سنة 2003 بمبادرة من مجموعة من المصوّرين التونسيين من بينهم صالح جابر، وتمكّنت عبر الدورات السابقة من تثبيت موقعها كمنصّة تفاعلية تجمع بين الفن والتراث والوعي المجتمعي.



وتستمدّ غار الملح خصوصيتها من كونها مدينة مصنّفة كـ "مدينة للأراضي الرطبة" وفق اتفاقية رامسار، لكنها اليوم تواجه تحديات بيئية جسيمة أبرزها التوسع العمراني، الجفاف، وتراجع التنوع البيولوجي. ومن هنا جاء اختيار شعار هذه الدورة "صور بالأخضر"، حيث يوظّف الفنانون الفوتوغرافيا كوسيلة للتوعية وتثمين التراث الطبيعي والإنساني، مع إضاءة خاصة على انعكاسات التنمية غير المستدامة في تونس والعالم.

برنامج الدورة العاشرة

تجمع هذه الدورة 22 مصوّرا فوتوغرافيا من بينهم 5 فنانين عالميين من إسبانيا، فرنسا، النمسا والسويد، إضافة إلى مجموعة من المصوّرين التونسيين المكرّسين والصاعدين. ويتوزع البرنامج على:

* 11 ورشة عمل باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية يؤطرها الفنانون الضيوف حول العلاقة بين الصورة والقضايا البيئية.
* جولات تصويرية مؤطرة في مدينة غار الملح.
* زيارات ميدانية للمعرض الجماعي.
* لعبة البحث عن الكنز تشمل سبعة مواقع أثرية بارزة في المدينة مثل برج لازاريت، الأرسنال، والبرج اللوطاني.

التظاهرة مفتوحة للعموم

جميع الأنشطة ستكون مجانية مع توفير نقل مجاني من العاصمة إلى غار الملح طيلة أيام المهرجان:

* الانطلاق من شارع محمد الخامس بتونس على الساعة 09:00 و12:30.
* العودة من برج لازاريت بغار الملح على الساعة 15:00 و19:00.

كما أُطلقت تطبيقة مخصصة للهواتف الجوالة تتيح حجز أماكن في ورشات العمل ومقاعد الحافلات، إلى جانب متابعة البرنامج والاطلاع على السير الذاتية للمشاركين. ويمكن للجمهور متابعة آخر المستجدات عبر صفحات جمعية نادي الصورة بتونس، وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، وسفارات النمسا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى المعهد الفرنسي بتونس وعدد من المشاريع الشريكة على غرار ADAPT وARESEE وSWAFY وGreeno’vi وTeskerti.


