غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة

بعد غياب دام نحو عشر سنوات، تعود اللقاءات الدولية للصورة بغار الملح في دورة جديدة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، محمّلة ببرنامج ثري يركّز على التحديات البيئية ومجابهة التغيرات المناخية.



وكانت أُطلقت أول دورة لهذه التظاهرة سنة 2003 بمبادرة من مجموعة من المصوّرين التونسيين من بينهم صالح جابر، وتمكّنت عبر الدورات السابقة من تثبيت موقعها كمنصّة تفاعلية تجمع بين الفن والتراث والوعي المجتمعي.

