Babnet   Latest update 10:42 Tunis

الاتحاد الرياضي ببنقردان يعلن عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 10:42 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان أمس السبت عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي.
وكان قاسم الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي قد التحق بالاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري قادما من نادي حمام الانف، اثر تجربتين سابقتين مع النادي القربي وأمل الرقبة تطاوين.
جدير بالتذكير أن فريق "الفرسان" الذي يحتل المرتبة 8 في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 5 نقاط يستقبل يوم السبت 13 سبتمبر الجاري النادي الرياضي البنزرتي لحساب الجولة الخامسة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314437


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:54
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
36°-26
38°-28
28°-23
28°-22
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    