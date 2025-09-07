الاتحاد الرياضي ببنقردان يعلن عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان أمس السبت عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي.

وكان قاسم الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي قد التحق بالاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري قادما من نادي حمام الانف، اثر تجربتين سابقتين مع النادي القربي وأمل الرقبة تطاوين.

جدير بالتذكير أن فريق "الفرسان" الذي يحتل المرتبة 8 في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 5 نقاط يستقبل يوم السبت 13 سبتمبر الجاري النادي الرياضي البنزرتي لحساب الجولة الخامسة.