المنستير: يوم صحي مفتوح بالمسنشفى المحلي بزرمدين حول تقصي أمراض الفم والأسنان

تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير نظمت الدائرة الصحية بزرمدين، يوم السبت 6 سبتمبر بفضاء المستشفى المحلي بزرمدين، يوما صحيا مفتوحا حول تقصي أمراض الفم والأسنان.

وقد تخللت هذا اليوم حصص تحسيسية وتوعوية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، بمشاركة إطارات وأعوان المستشفى من مختلف الأسلاك لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة والمدرسة الابتدائية 3 جانفي بزرمدين.

وتزامن هذا النشاط مع انطلاق تأمين عيادات اختصاص طب النساء والتوليد، إلى جانب الشروع في استغلال آلة جديدة ومتطورة للتصوير بالصدى، تم اقتناؤها ضمن ميزانية المستشفى، وهي مخصّصة لأمراض النساء.

