النجم الساحلي ينهزم وديا أمام الكوكب المراكشي 1-2

انهزم النجم الرياضي الساحلي امام الكوكب الرياضي المراكشي المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت بين الفريقين امس السبت في ملعب مراكش الكبير.

وسجل هدف النجم الساحلي عمر با في الدقيقة 54 في حين سجل هدفي الكوكب المراكشي اسماعيل محراب (52) وحمزة رفيع (85).

يشار الى ان النجم الساحلي الذي يحتل المرتبة 11 في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 4 نقاط سينزل ضيفا يوم السبت 13 سبتمبر الجاري على ملعب مصطفى بن جنات لمواجهة الاتحاد المنستيري لحساب الجولة الخامسة.