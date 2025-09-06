بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواجهات مثيرة عرفت تفوق الأندية الكبرى وتسجيل بعض النتائج المتوازنة.



النتائج

