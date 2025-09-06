Babnet   Latest update 21:14 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد : النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 20:08
      
دارت اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواجهات مثيرة عرفت تفوق الأندية الكبرى وتسجيل بعض النتائج المتوازنة.

النتائج


* نادي ساقية الزيت – نسر طبلبة: 29 – 22

* سبورتينغ المكنين – الملعب التونسي: 27 – 27
* مكارم المهدية – نادي كرة اليد بقصور الساف: 26 – 22
* النجم الساحلي – نادي كرة اليد بجمال: 38 – 31
* الترجي الرياضي – بعث بني خيار: 37 – 24
* النادي الإفريقي – جمعية الحمامات: 34 – 19

الترتيب بعد الجولة الرابعة

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 12 | 4 |
| النادي الإفريقي | 12 | 4 |
| بعث بني خيار | 10 | 4 |
| النجم الساحلي | 10 | 4 |
| نادي ساقية الزيت | 10 | 4 |
| الملعب التونسي | 7 | 4 |
| سبورتينغ المكنين | 7 | 4 |
| مكارم المهدية | 7 | 4 |
| نادي قصور الساف | 6 | 4 |
| نادي كرة اليد بجمال | 6 | 4 |
| جمعية الحمامات | 5 | 4 |
| نسر طبلبة | 4 | 4 |


تونس
