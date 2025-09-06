عائلة الفقيد عبدالقادر الذيبي تستقبل جثمان ابنها بمطار تونس قرطاج

استقبلت عائلة الفقيد المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي مساء الجمعة جثمان ابنها بمطار تونس قرطاج في موكب حاشد لتعود به الى ولاية القصرين مسقط رأسه حيث سيتم مواراته الثرى غدا الأحد.



ونوهت العائلة في تصريحات صحفية بالموقف التونسي ممثلا في رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإدانة قتل المهاجر التونسي من قبل الشرطة الفرنسية بمدينة مرسيليا الفرنسية ب"شدة" ومطالبة السلطات الفرنسية بالتحقيق في ملابسات القتل وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الفقيد وعائلته.



وتجمعت عائلة الفقيد وأقرباؤه وجيرانه القادمين من ولاية القصرين ومن تونس العاصمة بالعشرات عصر اليوم قرب معبر محطة الشحن الجوي بمطار تونس قرطاج الى واصفين ما حدث بأنه جريمة بشعة مرتكبة في حق هذا المهاجر واستنكارها بشدة بصفتها "جريمة عنصرية" و"اهانة للكرامة البشرية" ارتكبتها الشرطة الفرنسية و"أفراد من الجالية الجزائرية الذين كان الفقيد يعيش ويشتغل معهم"حسب ما ورد في أقوال أفراد من العائلة.وقالت أم الضحية حليمة مصباح وناسي وهي تضع الراية التونسية على كتفيها وتجلس على كرسي قرب مدخل محطة الشحن الجوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها "لا تزال مصدومة الى أبعد حد يمكن تحمله" لما تعرض له ابنها على يد الشرطة الفرنسية معبرة عن شكرها ل"اهتمام الرئيس" قيس سعيد بقضية فقيدها الى أن "يتم محاسبة كل المسؤولين عن قتله والحصول على حقوقه بالكامل" من السلطات الفرنسية.وقال عمه الحسين الذيبي (78 سنة) وهو يقف الى جانب عدد من أبناء حيه بمنطقة الزهور بالقصرين ل(وات) إنه "في حيرة من أمره بسبب العنف الكبير الذي واجهت به الشرطة الفرنسية عبدالقادر" في مرسيليا حينما "كان في حالة توتر شديد بسبب خلافات مع مؤجره وأفراد من المهاجرين الجزائريين وشعوره بالقهر وانسداد الأفق" من فقدان الشغل والمسكن.وكان عبدالقادر الذيبي فارق الحياة بمدينة مرسيليا بعد إصابته بعدة رصاصات قاتلة على يد الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي إثر شجار ومطاردة دون تدرج في استخدام القوة.وقد استدعى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الإربعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بتونس في غياب السفيرة لمهمة بالخارج وأبلغة "احتجاجا شديد اللهجة" على عملية القتل من قبل الشرطة الفرنسية باعتبارها "قتلا غير مبرر" وطالبه بإبلاغ السلطات الفرنسية موقف تونس المطالب بإجراء تحقيق "بكل حزم وسرعة" لتحديد المسؤوليات في القتل و"اتخاذ كل الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم".وطلبت الوزارة من السفير التونسي بباريس إبلاغ الحكومة الفرنسية الموقف ذاته.وأعلنت مجموعة من المحامين التونسيين توليها مهمة الدفاع عن الفقيد عبدالقادر الذيبي لدى القضاء الفرنسي.