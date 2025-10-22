Babnet   Latest update 11:25 Tunis

مجمع التمور : موسم تصدير التمور الي المغرب انطلق يوم 20 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dattes2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025
      
‎أصدر المجمع المهني المشترك للتمور بيانا بتاريخ 20 أكتوبر، أعلن من خلاله أنه تم الاتفاق على انطلاق موسم تصدير التمور نحو السوق المغربية بداية من الاثنين 20 أكتوبر.
القرار التونسي باستثناء السوق المغربية من تصدير التمور محل تساؤل...

يذكر أن مجمع التمور كان أعلن في بيان يوم 13 أكتوبر انطلاق موسم تصدير التمور نحو جميع الاسواق باستثاء السوق المغربية وبيّن في بلاغ توضيحي بتاريخ 14 أكتوبر أن موعد انطلاق التصدير نحو السوق المغربية سيتم تحديده يوم 20 أكتوبر خلال اجتماع مع ممثلي المهنة.



