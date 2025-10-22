مجمع التمور : موسم تصدير التمور الي المغرب انطلق يوم 20 أكتوبر

‎أصدر المجمع المهني المشترك للتمور بيانا بتاريخ 20 أكتوبر، أعلن من خلاله أنه تم الاتفاق على انطلاق موسم تصدير التمور نحو السوق المغربية بداية من الاثنين 20 أكتوبر.يذكر أن مجمع التمور كان أعلن في بيان يوم 13 أكتوبر انطلاق موسم تصدير التمور نحو جميع الاسواق باستثاء السوق المغربية وبيّن في بلاغ توضيحي بتاريخ 14 أكتوبر أن موعد انطلاق التصدير نحو السوق المغربية سيتم تحديده يوم 20 أكتوبر خلال اجتماع مع ممثلي المهنة.