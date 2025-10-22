Babnet   Latest update 12:54 Tunis

قبلي: عدد من اعوان شركة البستنة ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 12:47 قراءة: 1 د, 0 ث
      
نفذ عدد من اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها جملة من المطالب اهمها الاسراع بتصنيف الشركة وسن قانون اساسي لها، وفق كاتب عام النقابة الاساسية للشركة الهادي لحمر

واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الاتحاد الجهوي للشغل، كان قد اصدر مطلع الشهر الجاري لائحة تلخص المطالب التي يرفعها المحتجون اليوم والمتمثلة اساسا في سن قانون اساسي يضبط العلاقة الشغلية للاطارات والاعوان بهذه الشركة، الى جانب ايجاد صيغة قانونية للتعاقد بين عدد من الاعوان وبعض الادارات الجهوية المدرجين بها، علاوة على تسوية وضعيات اعوان الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية.

واشار لحمر الى ان المطالب المرفوعة تتضمن ايضا تسوية اجور اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي بنظيراتها من الشركات المماثلة بباقي الجهات فضلا عن النظر في وضعية جرايات الارامل اللاتي كان ازواجهن ينتسبون للشركة.

وذكّر المصدر ذاته بان الشركة احدثت في شهر مارس 2021 وتضمنت الدفعة الاولى من عملتها 600 عون، يباشر حاليا 540 عونا العمل ضمنها، وهو ما يتطلب تفعيل قائمة الانتظار لتعويض المغادرين او العملة الذي توفوا، كما اشار الى ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرف الحكومي ومحتجين (سنة 2017) بحضور ممثلي عدد من المنظمات الوطنية، والتي تم عبرها اقرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية قبلي تشغل 2000 عون واطار على دفعات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317084


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:09
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-20
28°-20
30°-20
34°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    