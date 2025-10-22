قبلي: عدد من اعوان شركة البستنة ينفذون وقفة احتجاجية امام مقر الولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617156f7f143f3.15410615_gohnjefilpmqk.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ عدد من اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها جملة من المطالب اهمها الاسراع بتصنيف الشركة وسن قانون اساسي لها، وفق كاتب عام النقابة الاساسية للشركة الهادي لحمر



واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الاتحاد الجهوي للشغل، كان قد اصدر مطلع الشهر الجاري لائحة تلخص المطالب التي يرفعها المحتجون اليوم والمتمثلة اساسا في سن قانون اساسي يضبط العلاقة الشغلية للاطارات والاعوان بهذه الشركة، الى جانب ايجاد صيغة قانونية للتعاقد بين عدد من الاعوان وبعض الادارات الجهوية المدرجين بها، علاوة على تسوية وضعيات اعوان الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية.





واشار لحمر الى ان المطالب المرفوعة تتضمن ايضا تسوية اجور اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي بنظيراتها من الشركات المماثلة بباقي الجهات فضلا عن النظر في وضعية جرايات الارامل اللاتي كان ازواجهن ينتسبون للشركة.



وذكّر المصدر ذاته بان الشركة احدثت في شهر مارس 2021 وتضمنت الدفعة الاولى من عملتها 600 عون، يباشر حاليا 540 عونا العمل ضمنها، وهو ما يتطلب تفعيل قائمة الانتظار لتعويض المغادرين او العملة الذي توفوا، كما اشار الى ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرف الحكومي ومحتجين (سنة 2017) بحضور ممثلي عدد من المنظمات الوطنية، والتي تم عبرها اقرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية قبلي تشغل 2000 عون واطار على دفعات. واشار لحمر الى ان المطالب المرفوعة تتضمن ايضا تسوية اجور اعوان شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي بنظيراتها من الشركات المماثلة بباقي الجهات فضلا عن النظر في وضعية جرايات الارامل اللاتي كان ازواجهن ينتسبون للشركة.وذكّر المصدر ذاته بان الشركة احدثت في شهر مارس 2021 وتضمنت الدفعة الاولى من عملتها 600 عون، يباشر حاليا 540 عونا العمل ضمنها، وهو ما يتطلب تفعيل قائمة الانتظار لتعويض المغادرين او العملة الذي توفوا، كما اشار الى ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرف الحكومي ومحتجين (سنة 2017) بحضور ممثلي عدد من المنظمات الوطنية، والتي تم عبرها اقرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية قبلي تشغل 2000 عون واطار على دفعات.