النمسا: البطل ينقلب إلى متهم.. فضيحة جنسية تهز قرى الأطفال إس.أو.إس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa1e51de6264.30301617_kmfqegnhpoijl.jpg width=100 align=left border=0>
مؤسس منظمة قرى الأطفال إس.أو.إس الدولية هيرمان غمينر / صورة من الإنترنت
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025
      
وكالات - أعلنت منظمة "قرى الأطفال إس.أو.إس" الدولية، المعروفة بجهودها في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عن مزاعم خطيرة تورط مؤسسها الراحل هيرمان غمينر في اعتداءات جنسية وجسدية.

وأفادت متحدثة باسم فرع المنظمة في النمسا، اليوم الخميس، بأن غمينر – الذي توفي عام 1986 – يشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات ضد 8 أطفال وشباب كانوا يعيشون في 4 من قرى المنظمة داخل النمسا.



وبحسب بيان صادر عن المنظمة من مدينة إنسبروك، فإن هذه الانتهاكات المزعومة يعتقد أنها وقعت بين خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي. وأضاف البيان أن الضحايا تلقوا في السنوات الأخيرة دعما ضمن إجراءات حماية الضحايا، وحصلوا على تعويضات مالية.

وأكدت المتحدثة أن هذه الاتهامات لم تثبت بعد بأحكام قضائية نهائية، لكنها تستند إلى شهادات وروايات وصفت بأنها "موثوقة ومعقولة".

ويأتي الكشف عن هذه الاتهامات في أعقاب تحقيق نشرته صحيفة "فالتر" الأسبوعية في فيينا، كشفت فيه عن سلسلة من الاعتداءات المنسوبة إلى موظفين في قرى "إس.أو.إس"، ما دفع المنظمة إلى اتخاذ موقف علني غير مسبوق بشأن ماضيها.


