النادي الصفاقسي يفوز وديا على نادي اولمبي الزاوية الليبي 2-0

Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 17:22
      
فاز النادي الصفاقسي على نادي اولمبي الزاوية الليبي بثنائية نظيفة في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الخميس بملعب الطيب المهيري.
وسجل فراس السكوحي واوغبولي هدفي المباراة.
ويستعد النادي الصفاقسي للقاء الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الذي سيجمعه الاربعاء المقبل بالملعب التونسي متصدر البطولة في ملعب باردو.

ويحتل النادي الصفاقسي المركز السادس في البطولة برصيد 16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وهزيمتين.


