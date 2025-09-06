Babnet   Latest update 16:03 Tunis

"صوت هند رجب" يحصد ست جوائز في مهرجان البندقية السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4a575c67a8.07676295_heljiogkpnqmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 15:48 قراءة: 1 د, 19 ث
      
حقق الفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية إنجازًا بارزًا في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث توّج بـ ست جوائز موازية مرموقة من أصل ثماني جوائز يمنحها المهرجان.

الجوائز المحققة


توزعت الجوائز التي حصدها العمل على:


* الشبل الذهبي
* جائزة الصليب الأحمر الإيطالي
* جائزة أركا للسينما الشبابية
* تنويه سينما من أجل اليونيسف
* Premio Sorriso Diverso (الابتسامة المختلفة)
* جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو)

عرض مؤثر وتفاعل جماهيري

شهد العرض العالمي الأول للفيلم يوم 3 سبتمبر تفاعلاً استثنائيًا، حيث استمر تصفيق الجمهور 24 دقيقة متواصلة. كما تحوّلت القاعة إلى مساحة للتضامن مع فلسطين برفع العلم الفلسطيني وترديد شعار "الحرية لفلسطين"، إلى جانب إبراز صورة الطفلة هند رجب.

جولة عالمية وتمثيل في الأوسكار

سيُسلَّم فريق العمل الجوائز رسميًا في حفل الاختتام مساء السبت 6 سبتمبر، قبل انطلاق جولة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية. وسيُعرض في القاعات التونسية انطلاقًا من 10 سبتمبر الجاري، كما سيمثل تونس رسميًا في الدورة 98 لجوائز الأوسكار.

طاقم العمل والدعم الدولي

شارك في بطولة الفيلم ممثلون بارزون من العالم العربي مثل عامر حليحل، كلارا خوري، معتز ملحيس وسجى كيلاني. كما حظي العمل بدعم عالمي لافت من أسماء كبيرة على غرار براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون وجوناثان غلايزر.

قصة مستوحاة من مأساة إنسانية

يُعد الفيلم عملاً روائيًا طويلاً مستوحى من القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استشهدت خلال الحرب على غزة بعد أن علقت داخل سيارة عائلتها إثر قصف للاحتلال حال دون وصول فرق الإنقاذ إليها.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314411


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
37°-28
40°-28
29°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    