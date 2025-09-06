"صوت هند رجب" يحصد ست جوائز في مهرجان البندقية السينمائي

عرض مؤثر وتفاعل جماهيري



جولة عالمية وتمثيل في الأوسكار



طاقم العمل والدعم الدولي



قصة مستوحاة من مأساة إنسانية



توزعت الجوائز التي حصدها العمل على:شهد العرض العالمي الأول للفيلم يوم 3 سبتمبر تفاعلاً استثنائيًا، حيث استمر تصفيق الجمهور. كما تحوّلت القاعة إلى مساحة للتضامن مع فلسطين برفع العلم الفلسطيني وترديد شعار، إلى جانب إبراز صورة الطفلة هند رجب.سيُسلَّم فريق العمل الجوائز رسميًا في حفل الاختتام مساء السبت 6 سبتمبر، قبل انطلاق جولة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية. وسيُعرض في القاعات التونسية انطلاقًا من، كما سيمثل تونس رسميًا في الدورةشارك في بطولة الفيلم ممثلون بارزون من العالم العربي مثل. كما حظي العمل بدعم عالمي لافت من أسماء كبيرة على غراريُعد الفيلم عملاً روائيًا طويلاً مستوحى من القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية(6 سنوات)، التي استشهدت خلال الحرب على غزة بعد أن علقت داخل سيارة عائلتها إثر قصف للاحتلال حال دون وصول فرق الإنقاذ إليها.