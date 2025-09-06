"صوت هند رجب" يحصد ست جوائز في مهرجان البندقية السينمائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4a575c67a8.07676295_heljiogkpnqmf.jpg width=100 align=left border=0>
حقق الفيلم التونسي "صوت هند رجب"
للمخرجة كوثر بن هنية إنجازًا بارزًا في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث توّج بـ ست جوائز موازية مرموقة
من أصل ثماني جوائز يمنحها المهرجان.
الجوائز المحققة
توزعت الجوائز التي حصدها العمل على:
* الشبل الذهبي
* جائزة الصليب الأحمر الإيطالي
* جائزة أركا للسينما الشبابية
* تنويه سينما من أجل اليونيسف
* Premio Sorriso Diverso (الابتسامة المختلفة)
* جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو)
عرض مؤثر وتفاعل جماهيري
شهد العرض العالمي الأول للفيلم يوم 3 سبتمبر تفاعلاً استثنائيًا، حيث استمر تصفيق الجمهور 24 دقيقة متواصلة
. كما تحوّلت القاعة إلى مساحة للتضامن مع فلسطين برفع العلم الفلسطيني وترديد شعار "الحرية لفلسطين"
، إلى جانب إبراز صورة الطفلة هند رجب.
جولة عالمية وتمثيل في الأوسكار
سيُسلَّم فريق العمل الجوائز رسميًا في حفل الاختتام مساء السبت 6 سبتمبر، قبل انطلاق جولة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية. وسيُعرض في القاعات التونسية انطلاقًا من 10 سبتمبر الجاري
، كما سيمثل تونس رسميًا في الدورة 98 لجوائز الأوسكار
.
طاقم العمل والدعم الدولي
شارك في بطولة الفيلم ممثلون بارزون من العالم العربي مثل عامر حليحل، كلارا خوري، معتز ملحيس وسجى كيلاني
. كما حظي العمل بدعم عالمي لافت من أسماء كبيرة على غرار براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون وجوناثان غلايزر
.
قصة مستوحاة من مأساة إنسانية
يُعد الفيلم عملاً روائيًا طويلاً مستوحى من القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية هند رجب
(6 سنوات)، التي استشهدت خلال الحرب على غزة بعد أن علقت داخل سيارة عائلتها إثر قصف للاحتلال حال دون وصول فرق الإنقاذ إليها.
