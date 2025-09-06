تصفيات كأس العالم 2026: منتخب مصر يواصل التألق والمغرب يحسم التأهل للنهائيات
فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته بالتصفيات، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى المونديال، فيما تجمّد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس، وجاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 14 نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة، حيث سيحسم الفوز في هذه المباراة بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.
المغرب يحجز مقعده في مونديال 2026 بفوز عريض على النيجرحجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه الكبير على منتخب النيجر بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي دار مساء الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.
وجاءت خماسية "أسود الأطلس" عن طريق إسماعيل الصباري (د29 و38)، أيوب الكعبي (د51)، حمزة إيغامان (د69)، وعزالدين أوناحي (د84).
وبهذا الفوز، عزز المنتخب المغربي موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، متقدمًا على منتخب تنزانيا (10 نقاط)، ثم كل من زامبيا والنيجر (6 نقاط)، والكونغو (نقطة واحدة).
