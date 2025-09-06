Babnet   Latest update 10:59 Tunis

تصفيات كأس العالم 2026: منتخب مصر يواصل التألق والمغرب يحسم التأهل للنهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc0666c10977.16708999_geohpnkqijmlf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 10:59 قراءة: 1 د, 2 ث
      
فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته بالتصفيات، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى المونديال، فيما تجمّد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس، وجاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 14 نقطة.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع منتخب بوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة، حيث سيحسم الفوز في هذه المباراة بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

المغرب يحجز مقعده في مونديال 2026 بفوز عريض على النيجر

حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه الكبير على منتخب النيجر بنتيجة 5-0 في اللقاء الذي دار مساء الجمعة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

وجاءت خماسية "أسود الأطلس" عن طريق إسماعيل الصباري (د29 و38)، أيوب الكعبي (د51)، حمزة إيغامان (د69)، وعزالدين أوناحي (د84).

وبهذا الفوز، عزز المنتخب المغربي موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، متقدمًا على منتخب تنزانيا (10 نقاط)، ثم كل من زامبيا والنيجر (6 نقاط)، والكونغو (نقطة واحدة).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314404


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:55
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
35°-25
36°-26
40°-28
29°-24
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    