تصفيات كأس العالم 2026: منتخب مصر يواصل التألق والمغرب يحسم التأهل للنهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc0666c10977.16708999_geohpnkqijmlf.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، لحساب الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعته بالتصفيات، ليقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى المونديال، فيما تجمّد رصيد منتخب إثيوبيا عند 6 نقاط في المركز الخامس، وجاء منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 14 نقطة.

