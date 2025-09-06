بنزرت: وزير الصحة يتفقد تقدم اشغال مشروع  التهيئة والتجديد لقسم  طب النساء والتوليد ببنزرت

أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني زيارة عمل الى ولاية بنزرت تفقد خلالها رفقة والي الجهة سالم بن يعقوب ، تقدم اشغال مشروع التهيئة والتجديد لقسم طب النساء والتوليد ببنزرت، البالغ اعتماداته المالية 16 مليون دينار .



واطلع الوزير بحضور كافة اعضاء اللجنة الادارية والفنية المكلفة بمتابعة تقدم وتنفيذ المشروع من مصالح الولاية والادارات الجهوية للصحة والتجهيز والتنمية والمقاولات المكلفة وإدارة المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ، وثلة من الإطارات الطبية وشبه الطبية ، على ادق تفاصيل الاشغال المنجزة والجارية بجميع الأقسام والفضاءات بالمنشاة الصحية ، اكد خلالها على المقاولات المكلفة بمزيد مضاعفة الجهد لاستكمال مختلف عناصر المشروع في الابان وتامين وظيفية المنشاة الصحية كافضل ما يكون سواء على مستوى المنصة اللوجستية الصحية او الخدماتية وبقية المرافق الموجهة لفائدة المواطن كما الاطار الطبي وشبه الطبي والإداري .



واعرب الوزير في معرض حديثه للحضور من الإطارات الجهوية والمحلية والعملة المباشرين للاشغال عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل جميع الهياكل والمصالح الإدارية والفنية والصحية ولاسيما السلطات الجهوية والمركزية والحرص الذي يحدو الجميع تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد في توفير كل ظروف الإنجاز لجميع المشاريع العمومية ومنها مشروع التهيئة والتجديد لقسم طب النساء والتوليد ببنزرت والتجاوز السريع لكل المصاعب والعراقيل الطارئة او الهيكلية .ومن جهته ثمن والي بنزرت سالم بن يعقوب دعم وزارة الاشراف وبقية الهياكل ذات العلاقة للمشروع والعمل على إتمامه في موعده المحدد ،بالجودة الواجبة والمطلوبة وتامين وظيفية هذه المنشاة الصحية الاستراتيجية جهويا ومحليا ووطنيا.يشار ان الاشغال المتعلقة باقساط الهندسة المدنية والسوائل والتكييف و شبكات الكهرباء ، بالنسبة للطابقين الاول والثاني ،بلغت نسبة تقدم إنجازها ما يناهز 98 بالمائة.وبالنسبة لذات الاقساط من الاشغال المبرمجة في الطابق الارضي بلغت نسبة تقدمها 80بالمائة ،بينما الاشغال المتعلقة بتهيئة الطابق السفلي جارية بنسق عال وبتعبئة جهوية متكاملة للتسريع فيهاحيث بلغت حوالي 70 بالمائة ، علاوة عى تواصل الاشغال المتعلقة بالتهيئة العامة للطرقات والشبكات المختلفة بالمحيط الداخلي للقسم ،بالتوازي مع الاشغال المبرمجة في المحيط الخارجي،وغيرها من التدخلات المبرمجة في اطار الصفقة ، وفق تأكيد الفريق الفني المكلف بمتابعة الاشغال .علما و ان جميع التجهيزات التي سيتم تركيزها في المصحة سواء منها التي تم توريدها من الخارج او إقتنائها من السوق المحلية ،متوفرة في حضيرة المشروع.