سيدي بوزيد: دعم غرفة عمليات مستشفى الرقاب بدفعة أولى من المعدات وافتتاح وحدة الإنعاش الطبي المتنقل بمعتمدية المزونة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/clinique.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Decembre 2025
      
استقبل مستشفى الرقاب من ولاية سيدي بوزيد خلال الأسبوع الجاري، الدفعة الأولى من معدات غرفة العمليات في انتظار وصول بقية التجهيزات لاستكمال تجهيز الغرفة قصد استغلالها في أقرب الآجال.

وبينت الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية، انّ تجهيز المستشفى بهذه المعدات يندرج ضمن برنامج دعم البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي اطار متابعة المشاريع الصحية المعطلة والمبرمجة بولاية سيدي بوزيد.

كما تم الثلاثاء المنقضي في ذات الاطار، افتتاح وحدة الإنعاش الطبي المتنقل بمعتمدية المزونة، بهدف دعم منظومة الإسعاف الطبي العاجل وتحسين سرعة التدخل في الحالات الاستعجالية وضمان نقل امن وفعّال للمرضى، بما من شانه ان يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالجهة.
