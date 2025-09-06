زغوان: تكريم أبطال الكراتي الذين توجوا في بطولة العالم بمدينة مرمرة بتركيا

انتظم امس الجمعة حفل تكريم أبطال الكراتي الذين شرفوا ولاية زغوان والجمهورية التونسية في بطولة العالم التي جرت مؤخرا بمدينة مرمرة بتركيا، وتمكنوا من اعتلاء منصات التتويج وإحراز ألقاب عالمية وقارية مستحقة،وذلك تحت اشراف والي زغوان ،كريم البرنجيوتم،وفق ما اوردته الولاية بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، تكريم إسراء بالطيب،بطلة العالم وبطلة إفريقيا،وابطال العالم ازر بالطيب، ومحمد ياسين الشرعبي،ومحمد طه الشرعبي