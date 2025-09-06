زغوان: تكريم أبطال الكراتي الذين توجوا في بطولة العالم بمدينة مرمرة بتركيا
انتظم امس الجمعة حفل تكريم أبطال الكراتي الذين شرفوا ولاية زغوان والجمهورية التونسية في بطولة العالم التي جرت مؤخرا بمدينة مرمرة بتركيا، وتمكنوا من اعتلاء منصات التتويج وإحراز ألقاب عالمية وقارية مستحقة،وذلك تحت اشراف والي زغوان ،كريم البرنجي
وتم،وفق ما اوردته الولاية بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، تكريم إسراء بالطيب،بطلة العالم وبطلة إفريقيا،وابطال العالم ازر بالطيب، ومحمد ياسين الشرعبي،ومحمد طه الشرعبي
كما كرم البرنجي أبطال الجهة في رياضة الكراتي المتميزين على الصعيد الوطني والمحرزين على بطولة تونس وكأس تونس
وفي كلمته بالمناسبة، اكد والي زغوان حرصه على مواصلة دعم الرياضة والشباب بالجهة،وتوفيركل الظروف الملائمة لصقل المواهب، وتعزيز حضور تونس في مختلف المحافل الدولية
