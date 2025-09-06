وزير الداخلية يشرف على احياء الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني

أشرف وزير الداخلية خالد النوري عشية يوم الجمعة بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل على احياء الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني وعلى تخرج الدورة 75 للعرفاء ومن بينهم 100 عريف من الحرس البلدي في اطار تجسيم ما اذن به رئيس الجمهورية بتكوين وحدة وطنية للحرس البلدي تكون في الصف الاول لمعاضدة اعوان المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتساهم في المحافظة على الامن الغذائي التونسي ومقاومة المضاربة والاحتكار بالاضافة الى اضطلاعها بمهام مراقبة البناءات دون رخصة والمحافظة على البيئة.



واشار وزير الداخلية في الكلمة التي القاها بالمناسبة الى ان تونس تحيي بكل فخر واعتزاز الذكرى 69 لانبعاث الحرس الوطني وهي ذكرى "نجدد فيها الشكر والتقدير لابناء هذا السلك العتيد الذي يزخر ماضيه وحاضره بملاحم التضحية والفداء في سبيل الذود عن امن وسلامة الوطن".



واثنى على على المجهودات التي تبذلها الوحدات الامنية والعسكرية وما يظروه من روح تعاون وانسجاموتكامل في اداء المهام المنوطة بعهدتهم داعيا اياهم مواصلة السير قدما في سبيل تحقيق المصلحة العامة والذود عن مقدرات الوطن وصون مكاسبه.ودعا خريجي الدورة 75 لعرفاء الحرس الوطني الى العمل الجاد والتحلي بالمسؤولية ونكران الذات عقيدتهم في ذلك حب الوطن وحماية المواطن وضمان علوية القانون مبرزا ان التحديات الامنية التي تواجهها بلادنا في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية تفرض التحلي باليقظة الدائمة والتشبع بروح المثابرة ونكران الذات والعمل في كنف الانسجام والتكامل التام بين جميع مكونات المؤسسة الامنية وباقي مؤسسات الدولة للوقوف سدا منيعا امام كل المتربصين بوطننا العزيز.وتابع " ان السهر على حماية الممتلكات والاشخاص والارتقاء بجودة الخدمات الادارية المسداة للمواطنين تمثل صميم العمل الامني وجوهر اقامة الامن والاستقرار" داعيا المنتمين الجدد للسلك الامني الى عدم ادخار اي جهد في سبيل ان ينعم المواطن بالسكينة والرخاء والى ان يكون عون الامن مثالا للانضباط والمسؤولية والتفاني في اداء الواجب.وتولى وزير الداخلية بالمناسبة تكريم المتفوقين من الدورة 75 لعرفاء الحرس الوطني وتكريم عدد من متقاعدي سلك الحرس الوطني وحضر بالمناسبة استعراضا لمهارات اعوان مختلف اسلاك الحرس الوطني الرياضية والقتالية التي بينوها من خلال عروض متنوعة ومن خلال محاكاة للتصدي لعمليات اجرامية وارهابية.وتم بالمناسبة عرض شريط فيديو وثائقي لنشأة سلك الحرس الوطني وتطوره عبر السنين وابرز الاهمية التاريخية لهذا السلك وما عرفه من تطور فني وتقني منذ انبعاثه وحرصه على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وعلى تطوير مجالاته التكوينية واختصاصاته ليبقى سدا منيعا لتونس. وتم في ذات الاطار عرض شريط فيديو لتجربة انفتاح مؤسسة الحرس الوطني على محيطها من خلال تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من التلاميذ الذين تعرفوا على ما يعده سلك الحرس الوطني من اختصاصات وما تتميز به مختلف اسلاكه من انضباط وتفان في العمل من اجل الذود على مصلحة تونس وامن شعبها.واكد العميد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني في تصريح لوكالة "وات" ان مشاركة مجموعة من التلاميذ في الاحتفال بالذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني وحضور عدد من الضيوف والوجوه الاعلامية والثقافية لفعاليات حفل التخرج تاكيد على حرص المؤسسة الامنية على الانفتاح على كل مكونات المجتمع وعلى التوعية برسالة النبيلة للمؤسسة الامنية في حماية الوطني والمواطنين وصون المكاسب العامة والخاصة.