خطة عملية للوقاية والكشف المبكر عن السكري

تم الاتفاق خلال جلسة عمل يوم الجمعة، لوزير الصحة مصطفى الفرجاني، مع ممثلي الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري، على خطوات تنفيذية سريعة للوقاية والكشف المبكر عن السكري.



وتتمثل هذه الخطوات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في إطلاق خطة وطنية للتوعية والوقاية من السكري صنف 2، وتكوين لجنة علمية لوضع بروتوكول المسح الوطني لتقدير نسبة الانتشار.

