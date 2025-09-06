خطة عملية للوقاية والكشف المبكر عن السكري
تم الاتفاق خلال جلسة عمل يوم الجمعة، لوزير الصحة مصطفى الفرجاني، مع ممثلي الجمعية التونسية لأمراض الغدد والسكري، على خطوات تنفيذية سريعة للوقاية والكشف المبكر عن السكري.
وتتمثل هذه الخطوات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في إطلاق خطة وطنية للتوعية والوقاية من السكري صنف 2، وتكوين لجنة علمية لوضع بروتوكول المسح الوطني لتقدير نسبة الانتشار.
كما تم الاتفاق على إحداث سجل وطني لمرضى السكري لتحسين المتابعة والعلاج، وبرمجة حملات دورية للكشف المبكر والتثقيف الصحي في كل الولايات،
وتطوير منصّة رقمية تحدّد درجة الاختطار وتوجّه المواطنين للخدمات الأقرب.
وثمن الوزير، بالمناسبة، جهود الأطباء والجمعيات، مؤكدا أنّ الأولوية هي الوقاية والكشف المبكر للحد من المضاعفات وتحسين مؤشرات الصحة العامة، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بروزنامة واضحة.
