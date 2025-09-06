صفاقس : تعيين فرحات بريك كاتبا عاما جديدا لبلدية صفاقس، خلفا لعادل بن رحومة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

تم مساء يوم الجمعة، تنصيب، فرحات بريك، كاتبا عاما جديدا لبلدية صفاقس، خلفا لعادل بن رحومة، وذلك من قبل والي صفاقس، محمد الحجري، وفق ما ورد في كل من الصفحة الرسمية لولاية صفاقس، وبلدية المكان



وللإشارة، فإن الكاتب العام الجديد لبلدية صفاقس، فرحات بريك، هو خريج كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، حيث تحصل على شهادة الاستاذية في الاقتصاد والتصرف الاجتماعي، وشهادة الدراسات العليا في إدارة المؤسسات.

