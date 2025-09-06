Babnet   Latest update 07:16 Tunis

صفاقس : تعيين فرحات بريك كاتبا عاما جديدا لبلدية صفاقس، خلفا لعادل بن رحومة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 07:16
      
تم مساء يوم الجمعة، تنصيب، فرحات بريك، كاتبا عاما جديدا لبلدية صفاقس، خلفا لعادل بن رحومة، وذلك من قبل والي صفاقس، محمد الحجري، وفق ما ورد في كل من الصفحة الرسمية لولاية صفاقس، وبلدية المكان

وللإشارة، فإن الكاتب العام الجديد لبلدية صفاقس، فرحات بريك، هو خريج كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، حيث تحصل على شهادة الاستاذية في الاقتصاد والتصرف الاجتماعي، وشهادة الدراسات العليا في إدارة المؤسسات. 

كما تحصل، بريك على شهادة الماجستير في علم الإجتماع،  وهو بصدد إعداد أطروحة دكتوراه حول علاقة الحوكمة بتحسين أداء المؤسسات العمومية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. 

وبخصوص مسيرته وخبرته المهنية، فقد إلتحق الكاتب العام الجديد لبلدية صفاقس، فرحات بريك، بالوظيفة العمومية في رتبة متصرف مستشار سنة 2002، ومنذ 2010، يشغل رتبة مدير إدارة مركزية. 
بالنسبة لأنشطته الأخرى، فهو يشغل منذ سنة 2022، خطة مدير مهرجان صفاقس الدولي، وهو عضو بجمعية الحوكمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعضو  بمخبر البحث في تكنولوجيا المعلومات والحوكمة


