Babnet   Latest update 20:32 Tunis

العميد توفيق ديدي: لا صحّة لاختراق طائرات تجسّس إسرائيلية للأجواء التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb3891bc9f78.23505620_pgmniqkhoeljf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 20:20 قراءة: 0 د, 49 ث
      
نفى العميد توفيق ديدي في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم ما تم تداوله حول دخول طائرات تجسس إسرائيلية إلى المجال الجوي التونسي، مؤكدا أنها لم تخترق الأجواء، بل اقتربت من المجال الجوي التونسي ووصلت إلى قاعدة سيغونيلا العسكرية في إيطاليا.

وأوضح ديدي أن الطائرات المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي المتاخم للأجواء التونسية، في إطار عمليات رصد للتحركات غير العادية بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بـأسطول الصمود المتوجه نحو غزة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تحمل أيضا رسالة مبطنة بالترهيب مفادها أن إسرائيل "موجودة في الساحة".



كما ذكّر العميد بعملية قصف حمام الشط سنة 1985 حين استُعملت طائرات إسرائيلية بدعم لوجستي أمريكي لتعطيل الرادارات التونسية والإيطالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت شريكا مباشرا في تلك العملية.

وشدد ديدي على أن ما وقع هذه المرة لا يعدو أن يكون عمليات استطلاع وتجسس إلكتروني لرصد التحركات البحرية، أكثر مما هو استهداف مباشر لتونس، مضيفا أن "التجسس يخص أساسا أسطول الصمود أكثر من كونه موجها ضد الجمهورية التونسية".


Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 314390

Carlos73  (Tunisia)  |Vendredi 5 Septembre 2025 à 20:34           
بعد مقام بمسح المجال الجوي برادارات عينيه
كوارث


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    