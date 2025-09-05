العميد توفيق ديدي: لا صحّة لاختراق طائرات تجسّس إسرائيلية للأجواء التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb3891bc9f78.23505620_pgmniqkhoeljf.jpg width=100 align=left border=0>

نفى العميد توفيق ديدي في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم ما تم تداوله حول دخول طائرات تجسس إسرائيلية إلى المجال الجوي التونسي، مؤكدا أنها لم تخترق الأجواء، بل اقتربت من المجال الجوي التونسي ووصلت إلى قاعدة سيغونيلا العسكرية في إيطاليا.



وأوضح ديدي أن الطائرات المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي المتاخم للأجواء التونسية، في إطار عمليات رصد للتحركات غير العادية بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بـأسطول الصمود المتوجه نحو غزة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تحمل أيضا رسالة مبطنة بالترهيب مفادها أن إسرائيل "موجودة في الساحة".

