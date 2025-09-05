العميد توفيق ديدي: لا صحّة لاختراق طائرات تجسّس إسرائيلية للأجواء التونسية
نفى العميد توفيق ديدي في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم ما تم تداوله حول دخول طائرات تجسس إسرائيلية إلى المجال الجوي التونسي، مؤكدا أنها لم تخترق الأجواء، بل اقتربت من المجال الجوي التونسي ووصلت إلى قاعدة سيغونيلا العسكرية في إيطاليا.
وأوضح ديدي أن الطائرات المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي المتاخم للأجواء التونسية، في إطار عمليات رصد للتحركات غير العادية بالبحر الأبيض المتوسط، خاصة ما يتعلق بـأسطول الصمود المتوجه نحو غزة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تحمل أيضا رسالة مبطنة بالترهيب مفادها أن إسرائيل "موجودة في الساحة".
كما ذكّر العميد بعملية قصف حمام الشط سنة 1985 حين استُعملت طائرات إسرائيلية بدعم لوجستي أمريكي لتعطيل الرادارات التونسية والإيطالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت شريكا مباشرا في تلك العملية.
وشدد ديدي على أن ما وقع هذه المرة لا يعدو أن يكون عمليات استطلاع وتجسس إلكتروني لرصد التحركات البحرية، أكثر مما هو استهداف مباشر لتونس، مضيفا أن "التجسس يخص أساسا أسطول الصمود أكثر من كونه موجها ضد الجمهورية التونسية".
