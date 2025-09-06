Babnet   Latest update 09:36 Tunis

مركز الارشاد الجبائي عن بعد يتلقى اكثر من 15700 مكالمة الى أواخر شهر أوت المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bbf2f86b4831.48082417_ijohpmfnekgql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 09:36 قراءة: 0 د, 50 ث
      
كشفت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، أن مركز الارشاد الجبائي عن بعد التابع لها على الرقم 400 100 80 ، تلقى خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 15763 مكالمة .

وأفادت الادارة العامة للأداءات، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن مركز الارشاد الجبائي تلقى الى أواخر شهر أوت المنقضي، 15743 مكالمة بنسبة استجابة فاقت 99 بالمائة.



وتلقى المركز، الى أواخر الشهر الفارط ومنذ بداية السنة الحالية، 7369 مكالمة من أشخاص طبيعيين و8394 مكالمة من أشخاص معنويين .

ولاحظت الادارة العامة للاداءات، أنه تم خلال شهر أوت المنقضي، تلقي المركز 1186 مكالمة بزيادة بنسبة 18.2بالمائة مقارنة بشهر أوت من سنة 2024 .

مركز الارشاد الجبائي، هو مركز نداء تابع للادارة العامة للاداءات يشرف عليه اطار برتبة وامتيازات مدير ادارة مركزية .
وترتكز مهمته أساسا في الرد على تساؤلات المطالبين بالاداء الواردة عن طريق الهاتف (81.100.400 ) أوالبريد الالكتروني والمتعلقة بمجالي الجباية والاستخلاص ومعالجة التساؤلات الواردة عبر البريد الالكتروني الى جانب مساندة المطالبين بالاداء في اطار اجراءات التصريح ورفع الاداء عن بعد .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314401


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:55
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-25
36°-26
40°-28
29°-24
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    