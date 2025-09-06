مركز الارشاد الجبائي عن بعد يتلقى اكثر من 15700 مكالمة الى أواخر شهر أوت المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bbf2f86b4831.48082417_ijohpmfnekgql.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية، أن مركز الارشاد الجبائي عن بعد التابع لها على الرقم 400 100 80 ، تلقى خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 15763 مكالمة .



وأفادت الادارة العامة للأداءات، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن مركز الارشاد الجبائي تلقى الى أواخر شهر أوت المنقضي، 15743 مكالمة بنسبة استجابة فاقت 99 بالمائة.

