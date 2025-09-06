النائب محمد علي يعلن عن مشاركته في "أسطول الصمود المغاربي والعالمي" لكسر الحصار عن غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4d571e70f0.36929005_pikfjgqolhnem.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي اليوم السبت عن مشاركته ، ممثلا للبرلمان ، في "أسطول الصمود المغاربي والعالمي" الذي ينطلق يوم غد الأحد من تونس باتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأكد محمد علي ، في ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أهمية توفر حركة عالمية قادرة على أن تكون قوة ضغط من أجل إيقاف حرب الإبادة البشعة والشنيعة التي تستهدف أهالينا في غزة خصوصا أمام صمت و عجز المجتمع الدولي

وقال " إن دور نائب البرلمان اليوم في تونس يحتم عليه أن يدعم الحق الفلسطيني بتشريعه "، مبرزا ان تونس حكومة وشعبا ورئيسا كانت ولاتزال من اقوى الداعمين لتحرير الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الذي تشنه قوات الاحتلال على أفراد شعبه الأبي

