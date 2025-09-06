النائب محمد علي يعلن عن مشاركته في "أسطول الصمود المغاربي والعالمي" لكسر الحصار عن غزة
أعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب محمد علي اليوم السبت عن مشاركته ، ممثلا للبرلمان ، في "أسطول الصمود المغاربي والعالمي" الذي ينطلق يوم غد الأحد من تونس باتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وأكد محمد علي ، في ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أهمية توفر حركة عالمية قادرة على أن تكون قوة ضغط من أجل إيقاف حرب الإبادة البشعة والشنيعة التي تستهدف أهالينا في غزة خصوصا أمام صمت و عجز المجتمع الدولي
وقال " إن دور نائب البرلمان اليوم في تونس يحتم عليه أن يدعم الحق الفلسطيني بتشريعه "، مبرزا ان تونس حكومة وشعبا ورئيسا كانت ولاتزال من اقوى الداعمين لتحرير الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الذي تشنه قوات الاحتلال على أفراد شعبه الأبي
وتوجه النائب محمد علي برسالة الى نواب العالم ومختلف الحركات التحررية المناهضة للصهيونية دعا من خلالها الى تكوين شبكة دولية من أجل إيجاد نوع من الشراكة تكون بمثابة ناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولتحرير القدس الشريف
وللإشارة فقد حضر هذه الندوة الصحفية إلى جانب عدد من نواب مجلس نواب الشعب التونسي عدد من النواب من موريتانيا وفرنسا والبرازيل وايرلندا واندونيسيا إلى جانب حضور الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي
وينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة يوم 7 سبتمبر الحالي من تونس في اتجاه غزة، وسينضم إلى الأسطول العالمي الذي كان انطلق من برشلونة الإثنين الماضي
وتستعد الوفود المشاركة في أسطول الصمود العالمي من تونس للحاق ببقية المشاركين ممن سبق وخرجوا من إسبانيا وإيطاليا منذ يوم الأحد الماضي
ويقول المنظمون إنه حصل تعديل في توقيت الخروج إلى 7 سبتمبر بعد عودة السفن إلى برشلونة بسبب الرياح وخروجها في وقت لاحق
ومن المنتظر أن تبحر سفن من تونس مع الأسطول وسيكون عددها أكثر من 70 سفينة، وهو العدد الأعلى منذ انطلاق السفن
ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، ويضم آلاف الناشطين من 44 دولة.
وتضم السفن المنطلقة من برشلونة أكثر من 300 ناشطا بينهم الناشطة السويدية المعروفة دولياً غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والممثل الإسباني إدواردو فرنانديز، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.
