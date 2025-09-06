Babnet   Latest update 19:28 Tunis

شبكة التصدي لمنظومة التطبيع تعلن عن تنظيم اعتصام جديد أمام السفارة الأمريكية دعما لغزة بداية من الأحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7d9551e923.98166203_okepiqhfjglmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 19:28
      
أعلنت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع عن انطلاق اعتصام جديد الأحد أمام السفارة الأمريكية بتونس تحت اسم "اعتصام الصمود"، وذلك مباشرة بعد إبحار "أسطول الصمود البحري المغاربي" نحو غزة في اليوم ذاته.



وقالت الشبكة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، "إن الإعتصام أمام السفارة الأمريكية يهدف الى "دعم صمود الشعب الفلسطيني" في الأراضي المحتلة وخاصة في غزة و"احتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية" في غزة و"دعما لأسطول الصمود المغاربي والعالمي" و"دفاعا عن السيادة الوطنية ضد الغطرسة الأمريكية".


وكانت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع نظمت بالتعاون مع تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، بين أواخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، اعتصاما أمام السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2 استمر ثمانية أيام، رفع نفس المطالب.
ويبحر غدا الأحد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار على غزة من شواطىء الضاحية الشمالية للعاصمة في إطار أسطول عالمي يشمل مشاركين من عدة مرافئ بالبحر المتوسط.
وتستعد الوفود المشاركة في أسطول الصمود العالمي من تونس للحاق ببقية المشاركين ممن سبق وخرجوا من إسبانيا وإيطاليا منذ يوم الأحد الماضي
 


