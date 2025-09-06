تنظيم الدورة الثانية لملتقى المهندسين بقبلي تحت شعار "لقاء تبادل وتواصل"

نظّمت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بقبلي، اليوم السبت، بفضاء معهد المناطق القاحلة، فعاليات الدورة الثانية لملتقى المهندسين بقبلي تحت شعار لقاء تبادل وتواصل بين مهندسي قبلي والعمادة الوطنية.



واوضحت الكاتبة العام للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بقبلي خديجة صالح، في تصريح لوكالة "وت" ان هذا الملتقى الدوري يرمي لجمع المهندسين، وتبادل الخبرات والاراء من اجل اعادة العلاقة بين المهندس والعمادة في ظل الفتور الذي تمر به منذ مدة، وفق تقديرها.



وضافت ان ولاية قبلي لها خصوصية باعتبار انها من المناطق الداخلية التي يجب العمل على دعم احداث المشاريع التنموية بها وعلى المهندس ان يكون القاطرة لهذه التنمية تحت شعار " المهندس امل تونس".واعتبرت ان مهندسي الجهة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص يجب عليهم العمل مستقبلا على مزيد تثمين مخزونها في شتى المجالات لبعث المشاريع التنموية على غرار مخزونها في مجال السياحة الصحراوية والواحية الذي يمثل طاقة تشغيلية كبرى.وأبرزت ان مشاغل المهندسين بجهة قبلي تتمثل اساسا في صعوبة الحصول على عمل باعتبار محدودية المشاريع المشغلة فضلا عن النقص الكبير في فرص التكوين باعتبار بعد الجهة عن العاصمة.ومن ناحيته، اكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي ان حضوره اليوم اشغال الملتقى الثاني للمهندسين بقبلي يرمي لمعاضدة جهودة الهيئة الجهوية، والاستماع لمشاغل المهندسين بهذه الربوع.وأشار إلى أن اكبر مشغل تم التطرق له خلال هذه التظاهرة هو كيفية إسهام المهندسين في تثمين موارد الجهة لدعم التنمية بقبلي التي ظلت الى حد ما من الجهات المحرومة باعتبارها ليست من الولايات التي لديها حضور صناعي واقتصادي رغم التموقع الذي حظيت به في بعض المنتوجات على غرار دقلة النور التي ساهمت في خلق بعض المؤسسات القادرة على احداث الفارق في هذا التخصص على صعيد وطني.واعتبر محسن الغرسي أن دور المهندس اساسي في تنمية موارد الجهة، واعطاء دفعة جديدة للمهندسين الشبان للبقاء في جهتهم، وايجاد الشغل المناسب لهم عبر إحداث البرامج والمشاريع المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، معربا عن أمله في ان تحظى هذه الجهة بلفتة جديدة من الدولة في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومناخ صحي غير متاح في أماكن اخرى ويمكن مزيد الاستثمار فيه لتحقيق الربح لقبلي ولتونس عموما وذلك عن طريق المهندس الذي يعرف طبيعة منطقته وله القدرة على تسيير المشاريع التي قد تدر عليها الخيرات.حمد