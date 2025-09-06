بطولة افريقيا للوسطيات دون 19 سنة لكرة اليد : فوز المنتخب التونسي على نظيره البوركيني 33-15

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7b9a20cab2.59495270_nqiekpohjlmfg.jpg width=100 align=left border=0>

استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في بطولة افريقيا للوسطيات دون 19 سنة بالفوز على نظيره البوركيني اليوم السبت بنتيجة 33-15 (16-6 مع نهاية الشوط الاول) ضمن منافسات المجموعة الاولى.



وسيواجه السباعي التونسي غدا الاحد منتخب كوت ديفوار انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وستكون زميلات سرور بوخريص على موعد مع المنتخب الزامبي يوم 8 سبتمبر انطلاقا من الساعة السادسة مساء والمنتخب المصري يوم 10 سبتمبر انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، على أن يختتمن الدور الاول بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 11 سبتمبر في نفس التوقيت (س16).

