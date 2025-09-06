Babnet   Latest update 19:28 Tunis

بطولة افريقيا للوسطيات دون 19 سنة لكرة اليد : فوز المنتخب التونسي على نظيره البوركيني 33-15

استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في بطولة افريقيا للوسطيات دون 19 سنة بالفوز على نظيره البوركيني اليوم السبت بنتيجة 33-15 (16-6 مع نهاية الشوط الاول) ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وسيواجه السباعي التونسي غدا الاحد منتخب كوت ديفوار انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، وستكون زميلات سرور بوخريص على موعد مع المنتخب الزامبي يوم 8 سبتمبر انطلاقا من الساعة السادسة مساء والمنتخب المصري يوم 10 سبتمبر انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال، على أن يختتمن الدور الاول بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 11 سبتمبر في نفس التوقيت (س16).



وتقام البطولة الافريقية للامم للوسطيات بمدينة وهران الجزائرية خلال الفترة المتراوحة من 6 الى 13 سبتمبر 2025.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات انغولا وغينيا والجزائر ومالي وكينيا وجزيرة لارجوانن.
ويتاهل في اعقاب الدور الاول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى المربع الذهبي.
وتجدر الاشارة الى ان المنتخبات التي ستحل في المراكز الاربعة الاولى خلال هذه البطولة الافريقية ستضمن تاهلها الى بطولة العالم 2026، في انتظار الكشف عن الدولة التي ستحتضن منافسات المونديال لاحقا.


