بطولة العالم للوشو كونغ فو بالبرازيل: ميدالية برونزية لتونس في منافسات الساندا

توّجت التونسية شيماء النوي أمس الجمعة بالميدالية البرونزية لمنافسات الساندا (70 كلغ) ضمن منافسات بطولة العالم للوشو كونغ فو التي تقام حاليا بالعاصمة البرازيلية برازيليا (من 1 الى 7 سبتمبر الجاري).



وافاد المدير الفني للجامعة التونسية للوشو كونغ فو محمد علي عمر وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت ان المشاركة التونسية تستهدف ميداليات جديدة مع دخول منافسات الأساليب الحديثة (تاولو) اليوم وغدا.





وتشارك تونس في المونديال بستة رياضيين هم ثلاثي اختصاص الساندا آية الهادفي (65 كلغ) وشيماء النوي (70 كلغ) ومنذر مجادي (80 كلغ) باشراف المدرب زياد السليتي، وثلاثي اختصاص الاساليب الحديثة (تاولو) محمد امين شواط (اساليب جنوبية) وياسر المنيف (اساليب شمالية) وانيس بوهديمة (تاي شي) تحت اشراف المدرب أحمد شعبان الروبي.