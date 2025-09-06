Babnet   Latest update 19:28 Tunis

جندوبة الرياضية تتفوق وديا على الاولمبي الباجي 3-1

Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 18:46
      
فازت جندوبة الرياضية على الأولمبي الباجي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم.

ويستعد الأولمبي الباجي لمواجهة مستقبل سليمان يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، على أرضية الملعب البلدي ببئر بورقبة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويحتل الفريق حاليا المرتبة 15 برصيد نقطتين.



أما فريق جندوبة الرياضية، فسيبدأ منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، حين يحل ضيفا على مستقبل المكان بالقصرين.


