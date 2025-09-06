جندوبة الرياضية تتفوق وديا على الاولمبي الباجي 3-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc73d4e0c370.83307047_lqehjiokgnpmf.jpg width=100 align=left border=0>

فازت جندوبة الرياضية على الأولمبي الباجي بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم السبت بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم.



ويستعد الأولمبي الباجي لمواجهة مستقبل سليمان يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، على أرضية الملعب البلدي ببئر بورقبة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويحتل الفريق حاليا المرتبة 15 برصيد نقطتين.

