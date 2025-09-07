Babnet   Latest update 14:34 Tunis

مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd8936159a53.65976122_lmefinogpqjhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 14:29 قراءة: 1 د, 22 ث
      
وكالات - أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة انفجار طائرة مسيرة يمنية بمطار رامون في النقب.



وقالت القناة 14 إن السلطات الإسرائيلية دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون.

وأفاد موقع "واينت" بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن سقوط طائرة مسيرة في مطار رامون بمنطقة وادي عربة. ونتيجة لذلك، تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في المطار. وأفادت هيئة المطارات بأنه "يجري فحص المدرجات".

من جهة أخرى، أفيد بجرح شخصين إثر إصابتهما بشظايا في مطار رامون.

وقال موقع "واينت" إن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا فيما إذا كانت الطائرة المسيرة الحوثية التي انفجرت في مطار رامون قد انطلقت من الأردن. ووفقا للتقييم الأولي، كانت الطائرات المسيرة الأربع مبرمجة زمنيا، والخلل الرئيسي الذي يجري التحقيق فيه يتعلق بمشكلة عدم الكشف عنها.

وأظهرت مشاهد جديدة الأضرار الواقعة في مطار رامون بالقرب من "إيلات" جراء سقوط مسيرة يمنية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه تم التعرف على 3 طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن فوق سيناء في طريقها إلى إسرائيل.

وقالت مراسلتنا، إن المسيرات رصدت بالتزامن مع جلسة الحكومة التي تعقد في مكان سري ومحصن، خشية من تعرضه للقصف وعمليات اغتيال.

ولفتت إلى أن المسيرات دخلت المجال الجوي الإسرائيلي وأن صافرات الإنذار دوت جنوب صحراء النقب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض إحدى المسيرات التي أطلقت من اليمن وتابع اثنتين أخريين.

وبينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بوقت لاحق انتهاء حدث تسلل مسيرات إلى جنوب إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن اثنتان منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.


Babnet

