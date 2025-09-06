نواب بالبرلمان بصدد بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc4c5acc6685.01350324_mejighponkflq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ثابت العابد، اليوم السبت، أن عددا من نواب البرلمان بصدد بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي"، المنتظر أن ينطلق غدا الأحد من تونس باتجاه قطاع غزة، في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع

وأوضح ثابت العابد، في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين للإعلان عن انضمام رئيس لجنة الحقوق والحريات محمد علي لأسطول الصمود المغاربي والعالمي، أن هذه اللجنة تتكون من برلمانيين من مجلس نواب الشعب التونسي، مشيرا إلى أنهم بصدد الاتصال بنظرائهم ببقية برلمانات العالم للانضمام لهذه اللجنة

وذكر أن هذه اللجنة ستكون بمثابة "قاعة عمليات" للمتابعة الحينية واليومية لمسار القافلة ومتابعة إبحارها وضمان سلامتها الى جانب التحرك الفوري من أجل ضمان سلامتها

