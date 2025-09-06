نواب بالبرلمان بصدد بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي"
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ثابت العابد، اليوم السبت، أن عددا من نواب البرلمان بصدد بعث لجنة مساندة ومتابعة "لأسطول الصمود المغاربي والعالمي"، المنتظر أن ينطلق غدا الأحد من تونس باتجاه قطاع غزة، في إطار جهود كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني في القطاع
وأوضح ثابت العابد، في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم السبت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين للإعلان عن انضمام رئيس لجنة الحقوق والحريات محمد علي لأسطول الصمود المغاربي والعالمي، أن هذه اللجنة تتكون من برلمانيين من مجلس نواب الشعب التونسي، مشيرا إلى أنهم بصدد الاتصال بنظرائهم ببقية برلمانات العالم للانضمام لهذه اللجنة
وذكر أن هذه اللجنة ستكون بمثابة "قاعة عمليات" للمتابعة الحينية واليومية لمسار القافلة ومتابعة إبحارها وضمان سلامتها الى جانب التحرك الفوري من أجل ضمان سلامتها
وقال العابد إن مشاركة النائب محمد علي في أسطول الصمود "ليست مشاركة رمزية وإنما رسالة سياسية برلمانية مفادها أن القضية الفلسطينية قضية كل التونسيين وكل أحرار العالم"
وأضاف أن عددا من نواب الشعب سيقومون بالمطالبة باستكمال الجلسة العامة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع وذلك مع انطلاق الدورة البرلمانية القادمة
وينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة غدا الأحد 7 سبتمبر من تونس في اتجاه غزة، وسينضم إلى الأسطول العالمي الذي كان انطلق من برشلونة الإثنين الماضي
وتستعد الوفود المشاركة في أسطول الصمود العالمي من تونس للحاق ببقية المشاركين ممن سبق أن انطلقوا من إسبانيا وإيطاليا، إذ من المنتظر أن تبحر من تونس أكثر من 70 سفينة، وهو العدد الأعلى منذ انطلاق السفن
